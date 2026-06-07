În baza contractului, Google va plăti 920 de milioane de dolari pe lună pentru utilizarea supercomputerelor SpaceX/AI, pe o perioadă de 32 de luni, între octombrie 2026 și iunie 2029, conform Euronews. Acest acord vine cu doar câteva zile înainte de oferta publică inițială (IPO) a SpaceX, care urmează să debuteze cu o valoare estimată de 1,75 trilioane de dolari.

Google, care a investit anterior în SpaceX în 2015, pe vremea când compania era evaluată la doar 12 miliarde de dolari, speră să își extindă infrastructura pentru a răspunde cererii crescânde de soluții AI destinate marilor corporații.

SpaceX și-a extins semnificativ capacitatea de calcul după achiziția xAI, firmă de inteligență artificială, în februarie 2026. Centrele de date operate de SpaceX, denumite „Colossus”, au o capacitate totală de procesare de peste 2 GW și sunt situate în diverse locații din SUA.

Aceste centre integrează peste 110.000 de procesoare Nvidia, conform unui document oficial. SpaceX a declarat în documentele de listare la bursă că „strategia noastră privind infrastructura de calcul ne oferă o flexibilitate semnificativă în modul în care alocăm și monetizăm această capacitate”.

Totuși, contractul stipulează clauze stricte: dacă SpaceX nu livrează accesul promis la GPU-uri până la 30 septembrie 2026, Google poate înceta acordul sau beneficia de un tarif redus după o perioadă de grație de o lună.

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