Cum a fost anul 2020 pentru tine?

A fost un an cu bune și cu rele, având în vedere că pandemia m-a forțat să opresc multe din proiectele pe care le aveam și m-a ținut în loc.



2. Care au fost obstacolele pe care le-ai întâlnit și cum te-a ajutat programul Plan de Viață să le depășești?

Au fost câteva obstacole, însă cele mai importante au fost restricțiile din cauza cărora nu am mai putut participa la competiții și nu am putut părăsi Capitala. Cel mai probabil, lucrurile vor reveni la normal, în scurt timp.



3. Dintre atelierele la care ai participat prin programul Plan de Viață, care a fost preferatul tău? De ce?

Am participat doar la câteva dintre ateliere, iar asta pentru că am fost ocupată cu jobul. Nu aș putea numi unul preferat.



4. Care au fost experiențele tale în piața muncii? Ce loc/locuri de muncă ai avut? Ce ți-a plăcut și ce nu? Ce ai învățat de la fiecare?

Am lucrat la Subway, până la începutul pandemiei. Acum lucrez la Decathlon de aproape 7 luni. Am învățat multe lucruri la ambele locuri de muncă, însă cel mai important a fost relaționarea cu oamenii.



5. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de când faci parte din programul Plan de Viață? Cum crezi că te vor ajuta în viitor, ca adult?

Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost cum să gestionez banii. Ca adult mă va ajuta foarte mult, pentru că este o parte importantă și o responsabilitate pe care ar trebui să o deprindă toți tinerii.



6. Pe plan profesional, ce ți-ar plăcea să faci în viitor? Dar pe plan personal, ce-ți dorești?

Îmi doresc să devin antrenor de arte marțiale, promovând acest sport în toată țara. Vreau să transmit dragostea mea față de sport mult mai departe, să ajung să dau și altora din învățăturile mele.

7. Ai un model care te inspiră în alegerile tale? Poate cineva cunoscut prin programul Plan de Viață, poate o personalitate, de la noi sau internațională. Cum te motivează? Ce te-a inspirat să faci sau să-ți dorești?

Da, antrenorul meu îmi este model, el m-a ajutat să ajung unde sunt și cine sunt, datorită lui pot să spun că mă mândresc cu ceea ce fac.



8. Îți place să practici artele marțiale. Povestește-ne cum ai descoperit acest sport și de ce îți place (beneficiile, cum te face să te simți, cum te ajută).

Artele marțiale m-au făcut să fiu un om tolerant. M-a ajutat să am disciplină, iar pentru asta îl iubesc. Am descoperit acest sport când cei de la Protecția Copilului ne-au dus la sală, acolo unde era sensi Gelu Cojocaru. Eu am rămas acolo o perioadă, după care m-am lăsat. A trecut jumătate de an și am reconsiderat alegerea. M-am reapucat și am rămas acolo. Mi-a plăcut mult colectivul și felul în care oamenii de acolo erau uniți. În seara în care am decis că vreau să mă reapuc de arte marțiale am suferit și o fractură la claviculă. Cu toate că pare ciudat, acela a fost momentul în care m-am îndrăgostit nebunește de acest sport.

9. Care este un lucru pe care oamenii (societatea) îl înțeleg greșit despre tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului? Cum crezi că poate fi corectat?

Cred că oamenii ar trebui să înțeleagă faptul că și tinerii care au crescut fără părinți au aceleași valori și principii. Știm să ne purtăm civilizat, cu toate că n-am avut parte de cei „7 ani de acasă”. Ar trebui să cunoaștem mai mult o persoană, înainte de o judeca pripit.

10. De ce crezi că e important programul Plan de Viață pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat?

Este un program care îi ajută pe tineri să fie responsabili, din punct de vedere financiar și profesional. Este un ghid și un sprijin pentru toți cei care vor să facă ceva în viață.



