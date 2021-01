Înainte de orice însă, este esențial să menționam faptul că fiecare părinte în parte are propriile criterii atunci cand vine vorba despre organizarea călătoriilor, însă un sfat în plus cu certitudine este mai mult decît binevenit. Într-o primă etapă, trebuie să conștientizăm faptul că muntele poate fi destul de înșelător dacă privim lucrurile prin prisma condițiilor meteo, mai ales acum iarna. În cele ce urmează, am pregătit un scurt ghid despre cei mai importanți pași de urmat atunci cand decizi să pleci cu cei mici într-o călătorie la munte.

Pune la punct toate detaliile legate de funcționarea mașinii.

În marea majoritate a cazurilor, principalul mijloc de transport pentru care optăm este mașina personala astfel că, înainte de a pași într-o zona montană și mai ales în timpul iernii, este mai mult decât indicat să punem la punct toate detaliile ce tin de buna funcționare a acesteia. În prezent este atât de ușor sa găsim produse auto, pentru orice model de mașina. De la cele mai bune piese pentru Freelander, Land Rover sau alte modele de mașini de teren pâna la cele mai comune produse auto la care ne putem gândi, pe toate acestea le putem găsi cu ușurință în magazinele de specialitate din mediul online și offline. Un set de plăcuțe de frână uzat sau unul de anvelope nepotrivite sunt două situții care iți pot da intreaga aventura peste cap dacă nu le acorzi atenția cuvenită.

Alcătuiește o listă cu tot ceea ce trebuie să se regăsească în bagaj.

Oricât de puțin timp ai avea la dispoziție, organizarea bagajului nu este un pas peste care ar trebui să treci pur și simplu, mai ales atunci când îi ai și pe cei mici cu tine. Recomandarea este aceea de a alcătui o listă cu toate lucrurile esențiale care nu trebuie să lipsească din bagajul tău și a celui mic. Pentru că este iarnă și vorbim despre munte, bagajul tău ar trebui să conțină câteva lucruri de baza precum:

Bocanci de munte;

Mănuși și cagulă;

Geacă și pantaloni impermeabili;

Haine groase de schimb;

La toate acestea se adaugă desigur și hăinuțele celui mic, care nu doar că trebuie să fie groase, însă este recomandat să ofere și un plus de confort micuțului. Nu fă niciun fel de compromis și alege întotdeauna haine de calitate pentru copii, pentru că în acest fel nu vei bifa doar calitatea, ci și confortul. Concomitent, nu uita de necesitățile celui mic (pampers daca este cazul, medicamente, hrană specială, produse de ingrijire), pentru că este foarte puțin probabil că vei găsi aceste lucruri acolo, în vârful muntelui. Cu ajutorul unei liste, șansele să uiți ceva important acasă sunt destul de mici.

Scaunul auto nu este un moft!

În funcție de vârsta celui mic, este important să conștientizăm importanța pe care scaunul auto o are, dincolo de orice fel de reglementare legală existentă până în acest moment. Scaunele auto sunt cele care fac o diferență uriașă în cazul unui accident. Din păcate, cele mai multe accidente auto în care copiii sunt răniți se datoreaza lipsei scaunelor auto sau utilizării celor neconforme. Scaunul auto nu este un moft în absolut nicio circumstanță, iar copiii trebuie transportați numai în acestea până când ajung la vârsta și întălțimea potrivită pentru a putea purta centura de siguranță a mașinii.

Asigură-te că știi unde te vei caza.

Găsirea locului perfect în care vei sta cu întreaga familie este un aspect pentru care ar trebui să te preocupi inainte de a porni în călătorie. Este recomandat să te asiguri că unitatea de cazare pentru care ai optat, dispune de toate toate lucrurile de care ai nevoie atât tu, cît și familia ta pentru a va simți cât mai bine. Nu lăsa pe ultima sută de metri acest aspect, pentru că astfel riști să nu găsești locul ideal și vei fi obligată să faci diferite compromisuri.

Nu uita să te relaxezi!

Scopul principal al unei călătorii este acela de a te distra și relaxa în moduri care mai de care mai interesante, motiv pentru care pregătirea intregii călatorii nu ar trebui sa se transforme într-un factor de stres major. La munte, iarna, există atat de multe lucruri de care te poti bucura atat tu, cât și micuții, încat s-ar putea să te întorci la fel de epuizată de acolo, însa cu o multime de amintiri placute.



