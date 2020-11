Pe segmentul de produse fashion, o nișă aparte se dezvoltă tot mai mult în ultima perioadă: comerțul cu haine second hand și outlet. Deja apar tot mai multe magazine care aplică noile cerințe impuse de clienții moderni – produse de înaltă calitate, fără compromis, care arată cel puțin la fel de bine precum cele din magazinele standard din mall, însă care au un raport calitate / preț mai bun. În unele cazuri poate fi vorba de preț mai mic pe aceeași categorie de produse (de exemplu tricouri sau rochii), însă în alte cazuri putem vorbi despre preț second hand sau outlet la același nivel de cost ca într-un lanț de magazine popular, însă care impresioneză prin calitatea materialelor și prin design.



Magazinele cu haine second hand și outlet pe format modern nu fac compromisuri și nu vând decât stocuri de bună calitate. Este noul trend internațional care vizează acest sector de comerț, trend la care aderă chiar și vedete de top. Să cumperi produse impecabile, dar second hand sau outlet, este economic și ecologic. În plus, poți cumpăra produse cool, în serie foarte limitată, care îți vor oferi un look unic.



De Black Friday 2020, este de așteptat ca magazinele cu haine, încălțăminte și accesorii second hand și outlet să se evidențieze tot mai mult cu oferte speciale, în spații clasice de retail, dar mai ales pe internet, unde magazinele online de profil se dezvoltă tot mai puternic. Clienții se vor bucura de valoare reală a produselor, inclusiv de branduri celebre, premium și de lux, dar la prețuri specifice unor produse oarecare.



Pentru a impulsiona retailul fashion outlet și second hand, depozitul de haine outlet Crematex, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de pe piața românească, a anunțat lansarea unor promoții în contextul Black Friday 2020, dar adresate în mod direct magazinelor. Se poate vorbi așadar de campanii B2B în retailul cu haine la mâna a doua.



Crematex oferă loturi la soldare pentru magazine de îmbrăcăminte second hand și outlet, care pot să comande mix calitatea 1A, origine Anglia, la 2,5 euro + TVA / kg la saci de 60 kg (reducere de la 3,5 euro + TVA / kg ) sau mix copii calitatea extra la 6 euro + TVA / kg la saci de 30 – 45 kg (reducere de la 8 euro + TVA / kg). Tot de Black Friday 2020 este promovată oferta specială cu geci outlet la 13.9 euro + TVA / kg pentru cutii de 10 – 15 kg.



Black Friday este un concept de marketing originar din Statele Unite ale Americii. Black Friday este în mod obișnuit în SUA ziua care urmează după Ziua Recunoștinței, moment care deschide sezonul de cumpărături de Crăciun. În România, Black Friday este organizat mai devreme de către retaileri și acaparează mare parte din luna noiembrie, fiind un pretext pentru a stimula vânzările bazate pe volume mari, la prețuri mai reduse decât de obicei.



