În timp ce unii români au blamat proiectul lui Anghel Damian, alții au fost fascinați de poveste. Însă, indiferent de tabăra în care se aflau, toți au vorbit foarte mult despre „Cămătarii”.

Libertatea a stat de vorbă cu regizorul pentru a afla cum a reacționat soția lui, cântăreața Theo Rose, în momentul în care a aflat că Anghel Damian se va întâlni cu Sile și Nuțu, liderii clanului Cămătaru, pentru a realiza un serial-documentar despre viața lor.

„Theo știe foarte bine cum funcționez și știe că atunci când mă obsedează o poveste intru complet în ea. Evident că au existat și îngrijorări, mai ales când începi să petreci atât de mult timp într-o lume care are reguli diferite de lumea normală. Dar cred că a înțeles foarte repede că proiectul nu vine din fascinație pentru lumea interlopă, ci dintr-o nevoie umană de a înțelege.

Cred că atunci când devii părinte începi să înțelegi mai bine și responsabilitatea poveștilor pe care le spui. Pentru că începi să te gândești mai serios la lumea în care va crește copilul tău. Și poate și de asta proiectul ăsta a devenit atât de personal pentru mine”, a spus Anghel Damian în exclusivitate pentru Libertatea.

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Celebrul regizor, al cărui nume este legat și de alte proiecte cunoscute publicului larg, precum „Clanul”, „Groapa” sau „Tătuțu”, ne-a dezvăluit că are multe alte proiecte în dezvoltare, însă fără a oferi mai multe detalii.

„Am foarte multe proiecte în dezvoltare, multe care se distanțează de aceasta lume interlopă, dar cred că toate au în comun aceeași obsesie: încercarea de a înțelege oameni și perioade care ne-au format. Le voi anunța la timpul potrivit. Cred că publicul simte când un proiect vine dintr-o nevoie reală și când e făcut doar ca produs. Iar eu încerc, cât pot, să nu pierd nevoia aia reală”, a încheiat Anghel Damian interviul pentru Libertatea.

Unele dintre proiectele la care a făcut referire regizorul sunt „Trafic”, serial ce urmează să apară la PRO TV pe 13 iulie 2026, și „Fără urmă”, care încă nu are o dată oficială de lansare.

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