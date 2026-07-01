Tribunalul București a suspendat efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL

Potrivit informațiilor publice de pe Portalul instanțelor de judecată, cererea de chemare în judecată formulată împotriva Partidului Național Liberal a fost admisă în parte. Tribunalul București a suspendat astfel hotărârea Consiliului Național al PNL de organizare a Congresului Extraordinar.

Tribunalul București a suspendat efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026, aflat pe rolul instanței. Reamintim că susținătorii lui Adrian Veștea au dat PNL în judecată chiar înainte de Congresul Extraordinar, în timpul căruia acestora li s-a cerut public să-și dea demisia din partid.

Totuși, cererea împotriva lui Ilie-Gavril Bolojan și a lui Dan-Ștefan Motreanu, secretar general al partidului, a fost respinsă pe motiv că aceștia nu au calitate procesuală pasivă.

„Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril.

Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril- preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan- secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă (…) Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, se arată în decizia instanței.

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PNL poate contesta decizia Tribunalului București în termen de cinci zile

Sentința pronunțată de Secția a V-a Civilă a Tribunalului București permite formularea unui apel în termen de cinci zile. Acesta trebuie depus la Tribunalul București – Secția a III-a Civilă. Hotărârea a fost comunicată părților prin intermediul grefei instanței.

„Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Secția a III-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.07.2026”, se mai arată în minuta instanței, publicată pe Portalul instanțelor de judecată.

Puciștii din PNL revendică o primă victorie odată cu decizia instanței privind Congresul Extraordinar de la București

Suspendarea provizorie a hotărârii reprezintă o primă victorie pentru contestatarii din PNL, care au solicitat blocarea organizării congresului extraordinar.

Aceștia contestă legitimitatea deciziei și încearcă să influențeze direcția politică a partidului. Hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL, adoptată pe 19 iunie 2026, prevedea convocarea unui congres extraordinar, în urma unor tensiuni interne.

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