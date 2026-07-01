O postare recentă publicată pe grupul de Facebook Forum Thassos de către un turist român detaliază o schemă prin care șoferii sunt lăsați fără bani de către unii membri ai echipajului de la îmbarcare. Concret, este vorba despre o tactică ce speculează oboseala acumulată de conducătorii auto după un drum lung de zece sau chiar cincisprezece ore la volan. Din cauza grabei și a lipsei de atenție, oamenii se trezesc puși în situația de a plăti taxa de transport de două ori.

Atenție la plata în numerar

Conform păgubitului care a relatat întreaga experiență pe rețelele sociale, problema apare în momentul în care turiștii aleg să achite biletul pentru mașină și pasageri folosind bani gheață direct la îmbarcare și nu la ghișeul dedicat plății.

În acel moment, un membru al echipajului încasează suma, dar evită în mod intenționat să îi înmâneze șoferului bonul fiscal sau tichetul fizic. În mod normal, acest document justificativ trebuie plasat la vedere pe bordul mașinii, în parbriz sau sub ștergător, pentru a demonstra că taxa a fost achitată cu succes.

Pentru ca planul să funcționeze fără ca turistul să își dea seama pe loc de lipsa biletului, angajații folosesc o tactică de distragere a atenției bazată pe presiune și grabă. În timp ce persoana care încasează banii ține în mână un teanc întreg de bonuri fără a elibera vreunul, un alt coleg intervine agresiv și îl zorește pe șofer să înainteze rapid pentru a parca mașina pe platforma feribotului. Grăbit și stresat de aglomerație, conducătorul auto execută manevra fără să mai realizeze că a plecat fără dovada plății.

Capcana de la destinație: obligați să plătească a doua oară

Adevăratul șoc vine în momentul în care feribotul ajunge la destinație, pe insula Thassos. La debarcare, o altă echipă verifică prezența tichetelor pe bordul sau în parbrizul autoturismelor. În lipsa acestuia, controlorii refuză să asculte explicațiile pasagerilor și nu iau în considerare argumentul că banii au fost deja înmânați colegilor din portul de plecare.

Fără documentul fiscal fizic care să ateste tranzacția, regulamentul este aplicat cu strictețe, iar turiștii sunt obligați de împrejurări să achite din nou biletul pentru a putea părăsi zona portuară. În cazul raportat pe forum, experiența neplăcută a însemnat o pagubă directă de 39 de euro, sumă plătită suplimentar din cauza neatenției induse de oboseala drumului.

Experiența a fost relatată și de o altă româncă. Femeia susține că anul trecut, același grup de indivizi au încercat aceeași tactică. „Nu am primit bon, iar la debarcare ne cereau să plătim. Am făcut puțin scandal și s-au liniștit!”, povestește turista.

Pentru a nu cădea în această capcană în timpul vacanței, reprezentanții comunităților de turiști recomandă măsuri simple de precauție. În primul rând, nu părăsiți zona de încasare și nu înaintați cu mașina pe feribot până când nu aveți biletul fizic în mână. În al doilea rând, refuzați să vă lăsați intimidați sau zoriți de personalul de la îmbarcare.

O altă soluție excelentă pentru a evita astfel de situații neplăcute este utilizarea exclusivă a cardului bancar pentru plăți sau achiziționarea biletelor online, în avans, eliminând complet interacțiunea directă cu numerar în momentele de aglomerație din port.

Programul feribotului în 2026

Cursa inaugurală a zilei pleacă la ora 04:30. Începând cu ora 05:00 și până la 22:30, navele pleacă regulat la fiecare jumătate de oră (la fix și la și jumătate). Astfel, aveți opțiuni la 05:00, 05:30, 06:00, 06:30 și continuând în același ritm pe parcursul întregii amiezi și seri. Ultima cursă de pe această rută este programată la ora 23:00.

Un român a fost păcălit de o echipă de escroci atunci când a urcat pe feribotul din Keramoti spre Thassos: „Țeapă de 39 de euro” 

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Dacă plecați de pe continent, prima cursă este stabilită la ora 04:15. Ulterior, programul se desfășoară tot din 30 în 30 de minute, însă decalarea este fixată la sfertul orei (la și un sfert și la fără un sfert).

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