Și-a prevestit moartea

Vestea morții sale fulgerătoare a căzut ca un trăsnet peste rude, prieteni și colegi de antrenament. Luptătorul MMA a murit înecat într-un lac din Germania, luni, 29 iunie 2026, în apropierea orașului Kehl, unde a mers împreună cu mai mulți prieteni.

Înainte să fie luat de curenții din apă, sportivul s-a plâns prietenilor că se simte rău, potrivit Cancan, și le-ar fi spus: „Poate mor pe aici, departe de casă”.

Cu toate acestea, tânărul a intrat în apă. Martorii aflați la fața locului au descris cu groază întreaga scenă și au oferit detalii despre tragedie:

Se pare că tânărul a sărit în apă de la o înălțime mare, însă la ultima săritură, în timp ce încerca să ajungă înapoi la mal, i s-a făcut rău. În acel moment a fost luat de curenți și dus în larg.

Misiunea de căutare a luptătorului român George Radu continuă în condiții extrem de dificile. După ce sportivul a dispărut în mod tragic în apă, la doar o zi de la sosirea sa în Germania, autoritățile locale și echipele de scafandri fac eforturi susținute pentru recuperarea trupului neînsuflețit.

„Vă rog din suflet să vă rugați”

Verișoara tânărului sportiv a transmis un mesaj de o durere copleșitoare pe rețelele sociale, cerând sprijinul tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe George.

„Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a scris tânăra pe rețelele sociale.

„Ieri seară a ajuns în Germania și azi dimineață s-a dus la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuți să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui”, a scris un apropiat pe o rețea de socializare.

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