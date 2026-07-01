Ilie Bolojan și Alexandru Nazare au discutat despre eventuale măsuri pentru protejarea populației

În cadrul întâlnirii, oficialii au evaluat situația actuală a pieței, identificând riscuri legate de aprovizionare și preț.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situaţiei curente a pieţei, identificarea potenţialelor riscuri de aprovizionare şi de preţ, precum şi analiza oportunităţii unor măsuri suplimentare de protecţie a populaţiei şi economiei”, se arată într-un comunicat emis de Guvern.

Guvernul ia în calcul noi măsuri legislative în funcție de evoluția prețurilor la carburanți

Executivul ia în calcul o eventuală intervenție legislativă, în funcție de fluctuațiile prețurilor la carburanți în următoarele săptămâni.

„Consultările vor continua pentru a monitoriza îndeaproape evoluțiile pieței și a adapta răspunsul instituțional la nevoile actuale”, se precizează în același comunicat.

Autoritățile subliniază importanța adaptării rapide la dinamica pieței energetice, mai ales în contextul economic actual, potrivit unui comunicat transmis de Guvernul României.

Cât costă benzină și motorina la 1 iulie 2026, după ridicarea plafonării

Petrom și Socar sunt singurele stații de carburant care au majorat prețurile la motorină, începând de miercuri dimineață, 1 iulie 2026, după ce plafonarea prețului nu a fost prelungită marți, conform datelor analizate și publicate de Libertatea.ro într-un articol anterior.

Majorarea previzionată de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, s-a confirmat, ajungând până la 36 de bani pe litru.

În urma scumpirii, cel mai mare preț la motorină a ajuns la 9,54 lei/litru, fiind practicat de stațiile Petrom și Socar.

Acest preț reprezintă o creștere semnificativă față de ziua precedentă, când un litru de motorină costa 9,18 lei. Totuși, în stațiile Rompetrol, Mol, OMV și Lukoil din București, motorina standard continuă să fie vândută la prețuri care variază între 9,24 și 9,18 lei/litru, neschimbate de câteva zile.

În ceea ce privește benzina, societatea Socar a făcut o surpriză șoferilor, reducând prețul la 8,62 lei/litru, cel mai mic cost din București în acest moment. Petrom menține același preț de 8,62 lei/litru din ultimele zile, în timp ce Mol, Rompetrol, OMV și Lukoil oferă benzina standard la prețuri cuprinse între 8,63 și 8,68 lei/litru.

Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți în România

La nivel național, cei care doresc să alimenteze cât mai ieftin pot găsi benzină standard la 8,39 lei/litru la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Motorina standard cea mai accesibilă se vinde în Arad, la o stație PartenerRompetrol, cu 8,65 lei/litru, prețuri care nu au suferit modificări față de ziua precedentă.

În Cluj-Napoca, șoferii pot găsi cel mai mic preț la motorină, de 9,09 lei/litru, constant de săptămâna trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim al motorinei este de 9,18 lei/litru. În ceea ce privește benzina, Cluj-Napoca oferă cel mai mic preț, 8,59 lei/litru, în timp ce în alte orașe mari prețul minim rămâne la 8,62 lei/litru.

România se clasează în fruntea scumpirilor la carburanți în UE

Potrivit datelor Eurostat, prețurile la combustibili și lubrifianți au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. România se distinge în acest context ca fiind singura țară din UE unde prețurile motorinei s-au majorat în luna mai față de aprilie.

Prețurile la combustibili variază în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Este recomandat ca șoferii să verifice în timp real prețurile afișate în stații, mai ales într-o perioadă cu schimbări frecvente ale tarifelor, cum este cea actuală.

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