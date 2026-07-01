Locuitorii Capitale se pot aștepta la intensificari ale vantului, vijelie puternica, frecvente descarcari electrice, grindina, averse torentiale care vor cumula local 20-40 l/mp.

Ce trebuie să faci ca să fii în siguranță

Inspectoratul pentru Situații de Urgență le cere locuitorilor din București și Ilfov să închidă ferestrele, să oprească orice activități în aer liber și să evite trecerea prin apropierea copacilor sau a stâlpilor de electricitate, în contextul codului roșu de vijelii violente emis miercuri după-amiază.

În ultimele zile, valurile de caniculă au afectat multe zone ale României, fiind urmate rapid de furtuni puternice care au făcut prăpăd în orașe din sudul țării, în special în București.

Mai multe localități din Ilfov, sub amenințare de cod roșu de furtună

După prăpădul provocat ieri, vijeliile se întorc în forță. ANM a emis și avertizări de tip cod roșu de furtuni de astăzi, 1 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30-35 l/mp și frecvente descărcări electrice. Lista localităților afectate de codul roșu sunt:

Între orele 18:00 – 18:45: Municipiul București (pentru Capitală autoritățile au emis și mesaj de atenționare RO-Alert).

(pentru Capitală autoritățile au emis și mesaj de atenționare RO-Alert). Între orele 17:50 – 18:40: Județul Ilfov (Voluntari, Pantelimon, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Dascălu).

(Voluntari, Pantelimon, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Dascălu). Între orele 17:35 – 18:20: Județul Ialomiţa (Fierbinți-Târg, Sinești).

(Fierbinți-Târg, Sinești). Între orele 16:15 – 17:15: Județul Cluj (Poieni, Mărgău, Săcuieu, Beliș).

Cod roșu pentru locuitorii din Panetelimon

Furtuna de marți seară i-a luat prin surprindere până și pe meteorologi

Șefa ANM, Elena Mateescu. Foto: Facebook/ Elena Mateescu

Amploarea furtunilor și vijeliilor din noaptea de marți spre miercuri nu s-a văzut la un nivel atât de mare nici pe hărțile de prognoză, a spus directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, miercuri, pentru ziarul Libertatea.

Furtuna s-a văzut pe hărțile meteo, având în vedere că au fost transmise și numeroase mesaje de avertizare, însă specialiștii nu s-au așteptat să aibă o asemenea amploare, deși au fost emise și coduri roșii marți noapte.

„În condițiile în care ieri dimineață s-au analizat materialele la Consiliul de progonoză, analiza datelor numerice pe baza cărora se emit avertizările generale nu arătau la un nivel foarte robust o probabilitate ca să avem un episod convectiv atât de sever în Municipiul București”, a recunoscut directorul ANM, Elena Mateescu, pentru ziarul Libertatea.

Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic

Libertatea a discutat cu climatologul Roxana Bojariu cu privire la impactul schimbărilor climatice în România și la ce ar trebui să ne așteptăm pe viitor în acest sens.

Roxana Bojariu, climatolog. Foto: pagina personală de Facebook

„Ca tipuri de sisteme de vreme sunt normale pentru perioada din an și locul în care ne aflăm. Ceea ce e neobișnuit acum e intensitatea lor foarte mare. Dar altfel, după o perioada cu temperaturi ridicate, aerul cald, care conține și o cantitate mare de vapori de apă, este înlocuit în cele din urmă de un aer mai rece, astfel încât acest contrast determina dezvoltarea instabilității atmosferice, cu intensificări de vânt, cantități mari de precipitații în timp scurt (alimentate de cantitatea mare de vapori de apă din atmosferă), episoade de grindină și în cazuri extreme (dar mai rare) chiar tornade. Deci succesiunea val de căldură-instabilitate atmosferică-furtună puternică e ceva normal”, a declarat Roxana Bojariu pentru Libertatea.

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