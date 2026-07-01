Cum a acționat femeia bănuită de jaf

Un turist chinez a depus o plângere la poliție după ce a realizat că a rămas fără un accesoriu extrem de valoros, un ceas evaluat la nu mai puțin de 19.000 de euro, după ce a cunoscut o tânără, în Mamaia, relatează televiziunea PRO TV.

Ancheta în cazul furtului din stațiunea Mamaia scoate la iveală detalii surprinzătoare despre modul în care a acționat tânăra bănuită de jaf. Ceea ce trebuia să fie o aventură de o noapte s-a transformat pentru un cetățean străin într-o pagubă de mii de euro.

Din club, cei doi au decis să prelungească momentele petrecute împreună și s-au îndreptat către locul de cazare al bărbatului, fără ca acesta să bănuiască nicio secundă intențiile ascunse ale partenerei sale.

Dimineața, bărbatul a observat că femeia nu mai era în apartament, iar la scurt timp și-a dat seama că îi lipsește și ceasul de la mână, arată primele date din anchetă.

În plângerea oficială pe care a înregistrat-o ulterior la sediul poliției, turistul a declarat că obiectul de lux care i-a fost sustras valorează cel puțin 19.000 de euro.

Suspecta a vândut imediat obiectul de lux

Investigațiile i-au condus pe oamenii legii direct în județul Ilfov, acolo unde își are domiciliul persoana bănuită de comiterea faptei. Este vorba despre o femeie în vârstă de 27 de ani. Aceasta a fost ridicată și condusă imediat la audieri pentru a da explicații în fața anchetatorilor, iar acum se află în arest la domiciliu.

Tânăra a recunoscut fapta și a spus că nu mai are ceasul, pentru că l-a vândut unui bărbat cu 10.000 de euro, au explicat surse apropiate anchetei. Polițiștii au reușit să dea de urma cumpărătorului și să recupereze ceasul pentru a i-l înapoia proprietarului.

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