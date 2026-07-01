Pentru a afla care variantă este mai avantajoasă din punct de vedere financiar și logistic, am realizat un calcul detaliat pe ruta standard București – Constanța (și stațiunile limitrofe), luând în considerare prețurile la combustibil, taxele de drum și tarifele CFR Călători valabile în 2026.

Cât costă un drum spre mare cu mașina personală

Principalul avantaj al mașinii personale pentru o familie cu doi copii este că prețul transportului rămâne neschimbat, indiferent dacă în vehicul se află o singură persoană sau patru.

Distanța rutieră pe Autostrada Soarelui (A2) de la București până la Constanța și înapoi este de aproximativ 450 de kilometri. De cele mai multe ori, șoferii preferă să facă plinul înainte de un drum.

Luând în considerare prețurile înregistrate la benzinării la data de 1 iulie 2026, pentru o mașină pe benzină, combustibilul pentru un drum până la mare costă aproximativ 390 de lei. În ceea ce privește mașinile pe motorină, costul carburantului până la mare se poate ridica la 430 de lei.

Totuși, ecuația mașinii implică și alte cheltuieli conexe adesea trecute cu vederea. Trebuie luată în calcul și taxa de pod de la Fetești, care în 2026 costă 19 per trecere. De asemenea, Odată ajunși în stațiunile de pe litoral, parcarea poate deveni o adevărată gaură în buget, tarifele în zonele aglomerate variind între 30 și 50 de lei pe zi. De asemenea, traficul extrem de intens din weekend și riscul major de blocaje pe autostradă sau în zona stațiunilor din sud adaugă un cost psihologic semnificativ sub formă de stres și oboseală pentru cel aflat la volan.

În total, o familie de patru persoane trebuie să achite doar pentru drum cel puțin 428 de lei.

Cât costă un drum spre mare cu trenul

Dacă alegem transportul pe calea ferată, trenurile InterRegio (IR) directe care leagă Capitala de Constanța parcurg distanța în aproximativ două ore, oferind un confort termic și o predictibilitate temporală pe care mașina nu le poate garanta în zilele de weekend. Pentru o simulare corectă a bugetului unei familii, trebuie luate în calcul reglementările tarifare ale CFR Călători.

Începând de la data de 12 iunie, CFR Călători a dat drumul proiectului „Trenurile Soarelui” și asigură legături zilnice directe între marile orașe din România și stațiunile de la Marea Neagră sau Delta Dunării până la începutul lunii septembrie. Biletele pentru aceste garnituri sezoniere au fost puse în vânzare din timp, oferind pasagerilor posibilitatea de a-și planifica sejururile în avans.

Un bilet întreg dus-întors la clasa a II-a pentru un adult pe ruta București Nord – Constanța costă aproximativ 170 de lei. Pentru cei doi părinți, costul total va fi de 340 de lei. În ceea ce îi privește pe cei doi copii, conform legislației românești, elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de gratuitate 100% la transportul feroviar intern la clasa a II-a pe parcursul întregului an calendaristic. Acest lucru înseamnă că biletele copiilor vor costa zero lei, familia plătind doar locurile rezervate, ceea ce menține costul strict al biletelor de tren la nivelul de 340 de lei.

Dezavantajul trenului apare însă în momentul în care familia ajunge în Gara Constanța. De acolo, pentru a ajunge la hotelul din stațiunea aleasă, este nevoie de mijloace de transport în comun locale sau de un serviciu de taxi/ridesharing. Un drum dus-întors cu taxiul din Constanța până în stațiuni extrem de căutate precum Mamaia sau Eforie Nord poate adăuga cu ușurință între 60 și 100 de lei la bugetul final, ridicând costul total al transportului pe calea ferată la aproximativ 400 – 440 de lei.

Cum este mai avantajos să călătorești

Trăgând linia după aceste calcule, din punct de vedere financiar, variantele sunt aproximativ egale. Pe lângă economie, mașina oferă familiei o libertate deplină de mișcare între stațiuni, permițându-le să viziteze plajele din Mamaia, Eforie Nord sau Venus, puncte care cumulează peste 55% din totalul rezervărilor din acest an.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
Viva.ro
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
Fanatik.ro
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Stiri Mondene 18:30
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
ObservatorNews.ro
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Mediafax.ro
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Politică 17:41
Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Parteneri
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Fanatik.ro
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație