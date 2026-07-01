Pentru a afla care variantă este mai avantajoasă din punct de vedere financiar și logistic, am realizat un calcul detaliat pe ruta standard București – Constanța (și stațiunile limitrofe), luând în considerare prețurile la combustibil, taxele de drum și tarifele CFR Călători valabile în 2026.

Cât costă un drum spre mare cu mașina personală

Principalul avantaj al mașinii personale pentru o familie cu doi copii este că prețul transportului rămâne neschimbat, indiferent dacă în vehicul se află o singură persoană sau patru.

Distanța rutieră pe Autostrada Soarelui (A2) de la București până la Constanța și înapoi este de aproximativ 450 de kilometri. De cele mai multe ori, șoferii preferă să facă plinul înainte de un drum.

Luând în considerare prețurile înregistrate la benzinării la data de 1 iulie 2026, pentru o mașină pe benzină, combustibilul pentru un drum până la mare costă aproximativ 390 de lei. În ceea ce privește mașinile pe motorină, costul carburantului până la mare se poate ridica la 430 de lei.

Totuși, ecuația mașinii implică și alte cheltuieli conexe adesea trecute cu vederea. Trebuie luată în calcul și taxa de pod de la Fetești, care în 2026 costă 19 per trecere. De asemenea, Odată ajunși în stațiunile de pe litoral, parcarea poate deveni o adevărată gaură în buget, tarifele în zonele aglomerate variind între 30 și 50 de lei pe zi. De asemenea, traficul extrem de intens din weekend și riscul major de blocaje pe autostradă sau în zona stațiunilor din sud adaugă un cost psihologic semnificativ sub formă de stres și oboseală pentru cel aflat la volan.

În total, o familie de patru persoane trebuie să achite doar pentru drum cel puțin 428 de lei.

Cât costă un drum spre mare cu trenul

Dacă alegem transportul pe calea ferată, trenurile InterRegio (IR) directe care leagă Capitala de Constanța parcurg distanța în aproximativ două ore, oferind un confort termic și o predictibilitate temporală pe care mașina nu le poate garanta în zilele de weekend. Pentru o simulare corectă a bugetului unei familii, trebuie luate în calcul reglementările tarifare ale CFR Călători.

Începând de la data de 12 iunie, CFR Călători a dat drumul proiectului „Trenurile Soarelui” și asigură legături zilnice directe între marile orașe din România și stațiunile de la Marea Neagră sau Delta Dunării până la începutul lunii septembrie. Biletele pentru aceste garnituri sezoniere au fost puse în vânzare din timp, oferind pasagerilor posibilitatea de a-și planifica sejururile în avans.

Un bilet întreg dus-întors la clasa a II-a pentru un adult pe ruta București Nord – Constanța costă aproximativ 170 de lei. Pentru cei doi părinți, costul total va fi de 340 de lei. În ceea ce îi privește pe cei doi copii, conform legislației românești, elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de gratuitate 100% la transportul feroviar intern la clasa a II-a pe parcursul întregului an calendaristic. Acest lucru înseamnă că biletele copiilor vor costa zero lei, familia plătind doar locurile rezervate, ceea ce menține costul strict al biletelor de tren la nivelul de 340 de lei.

Dezavantajul trenului apare însă în momentul în care familia ajunge în Gara Constanța. De acolo, pentru a ajunge la hotelul din stațiunea aleasă, este nevoie de mijloace de transport în comun locale sau de un serviciu de taxi/ridesharing. Un drum dus-întors cu taxiul din Constanța până în stațiuni extrem de căutate precum Mamaia sau Eforie Nord poate adăuga cu ușurință între 60 și 100 de lei la bugetul final, ridicând costul total al transportului pe calea ferată la aproximativ 400 – 440 de lei.

Cum este mai avantajos să călătorești

Trăgând linia după aceste calcule, din punct de vedere financiar, variantele sunt aproximativ egale. Pe lângă economie, mașina oferă familiei o libertate deplină de mișcare între stațiuni, permițându-le să viziteze plajele din Mamaia, Eforie Nord sau Venus, puncte care cumulează peste 55% din totalul rezervărilor din acest an.

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