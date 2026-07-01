Claudia Pătrășcanu a intrat prin videocall la Știrile Antena Stars, direct din Antalya. Artista a anunțat că băieții ei vor pleca într-o altă vacanță după ce revin în România, dar alături de tatăl lor, de această dată.

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„Îi las cum vom ateriza o să îi preia tatăl și pleacă împreună la Athos. Da, trei zile pleacă la Athos în rugăciune și mă bucur tare mult că merg acolo. Apoi cred că vor pleca, tot așa, în Turcia (…) Sunt copii norocoși, fericiți”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Știrile Antena Stars.

Mai mult, toată luna iulie, Claudia va fii singură și asta pentru că micuții vor rămâne la tatăl lor. În tot acest timp, ea se va relaxa în alte vacanțe alături de prietene.

„După, ei în iulie vor fi la tatăl lor, așa este în fiecare an, în iulie stau cu tatăl lor. Noi ne întoarcem pe 4 iulie, iar toată luna vor rămâne la el. Eu îmi văd după de alte vacanțe singură, o prietenă mi-a făcut o surpriză și vom pleca împreună la Sfântul Paisie, tot îmi doream foarte tare să ajung.

Mergem 4 zile în Grecia, poate vom avea și o zi-două de plajă, dacă vom avea timp. În august voi avea evenimente, concerte și după deja vine luna septembrie, începe școala și asta a fost vara”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

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