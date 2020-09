Cum spuneam, produsele oferite sunt ceaiuri de Goji și ceaiuri indiene. Să vedem ce beneficii au.

Goji și dieta

Goji este ideal pentru a pierde în greutate deoarece poate ajuta în dieta și nutriția sănătoase. Deși pare ciudat, persoanele supraponderale au mari probleme legate de nutriție. La persoanele care au chiar doar câteva kilograme în plus, sistemul imunitar nu funcționează corect, deoarece metabolismul este adesea încetinit. Imaginează-ți metabolismul corpului tău ca pe un cazan care trebuie să producă căldură. Acest cazan, pentru a produce și a pune la dispoziție toată căldura (energia) pe care este capabil să o creeze, are nevoie de un combustibil specific, de exemplu cărbune. Cărbunele este furnizat cazanului printr-o dietă completă, adică toți nutrienții sunt luați în cantitatea potrivită de care are nevoie metabolismul. Acești nutrienți trebuie să fie sănătoși, adică mâncarea pe care o consumăm trebuie să fie organică, naturală și tehnicile cu care este conservată să nu modifice calitățile nutriționale (congelarea, de exemplu, poate modifica nutrienții unui aliment).

La un moment dat, cazanul nostru nu mai ajunge la cărbune, dar sursa de alimentare îl alimentează numai cu lemn sau hârtie. Din fericire, “centrala” noastră metabolică a fost proiectată astfel încât să poată folosi și alți combustibili, dar căldura degajată este mai mică. Imaginați-vă că acest cazan trebuia să încălzească încăperile, dacă combustibilul ar fi cărbunele unei surse bune, ar fi fierbinte, dacă ar fi ars lemn sau hârtie, camerele ar rămâne reci. Camerele care rămân reci corespund unei încetiniri a metabolismului, care este una dintre cauzele creșterii în greutate. Dacă combini combustibilul și îl consumi în cantități mari, vei avea un alt motiv pentru încetinirea metabolismului și, prin urmare, creșterea în greutate.

Când metabolismul încetinește, de cele mai multe ori, deoarece mănânci prost, toate funcțiile corpului sunt încetinite și apărarea imună scade. Primul obstacol pe care trebuie să îl depășească bacteriile și toxinele patogene, adică cele care ne îmbolnăvesc, este barieră de protecție a florei bacteriene intestinale, care nu mai are mijloace de apărare și, prin urmare, ne îmbolnăvim mai mult. Dacă metabolismul a funcționat corect și nu a fost încetinit, odată ce bariera florei bacteriene intestinale a fost depășită, bacteriile patogene vor fi anihilate.

Aici poate fi de ajutor ceaiul de Goji. Goji este produs 100% natural din agricultură ecologică controlată, este un aliment natural ce poate fi benefic în funcționarea corectă a metabolismului. Boabele Goji, din care este făcut și ceaiul de la sicuroslim.ro, nu conțin acid clodronic, ceea ce permite să accelereze reacțiile metabolice și, prin urmare, să ardă mai multe calorii, dar acest produs natural de slăbit conține toate oligoelementele pe care corpul nostru le folosește în toate funcțiile sale.

Fiind un fruct născut direct dintr-o plantă, oligoelementele, vitaminele și sărurile conținute în Goji nu au fost tratate și sunt extrem de biodisponibile, adică organismul este capabil să le folosească eficient în scurt timp după consum. Unele oligoelemente, care sunt folosite pentru a pierde în greutate conținute, în Goji sunt: calciu, fosfor, potasiu, zinc, seleniu, fier, cupru, magneziu, fluor, crom și germaniu. Acesta din urmă este, de asemenea, un puternic antioxidant (anti-îmbătrânire) capabil să mărească apărarea imună. Nu trebuie uitat că boabele Goji conțin în mod natural mulți alți nutrienți utili pentru corpul nostru, cum ar fi polizaharide sau un grup complet de vitamine sau aminoacizi cu lanț ramificat. Toți acești nutrienți contribuie indirect la pierderea kilogramelor în plus și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Ceaiul Indian

Sicuroslim.ro îți oferă ceaiul Indian Kino Safe. Acesta este un produs 100% natural, obținut dintr-un amestec de plante medicinale, fructe, frunze și rădăcini esențiale pentru a ajunge la greutatea dorită. Tot acest amestec de ingrediente ajută la detoxifierea corectă a organismului. În plus, te ajută să-ți stăpânești pofta de mâncare și poți scapă și de inestetica celulita. Cum spuneam, acest ceai este rezultatul amestecului mai multor plante, frunze și rădăcini, având astfel:

Frunze de senna și ceai negru ce ajută la menținerea unei greutăți corporale.

Florile de tei sunt cunoscute de mult timp și utilizate în mod tradițional pentru a avea o digestie bună, susțin funcția hepatică normală și contribuie la producerea fluidelor digestive.

Frunzele de roiniță sunt recomandate pentru o funcționare normală a tractului intestinal. În plus, acestea contribuie și la starea de bine a corpului, iar echilibrul hormonal se menține în parametrii buni .

Fructele de măceș sunt ideale pentru a slabi, ajutând digestia și funcționarea normală a tractului intestinal.

Scorțișoara este cunoscută pentru menținerea glicemiei normale, dar și a greutății corporale normale.

Rozmarinul este un ingredient extraordinar pe care îl poți asimila în organism pentru a ajuta drenajul hepato-biliar, pentru a menține funcțiile fiziologice de purificare și pentru susține funcția normală și corectă a tractului intestinal.

Aceste două ceaiuri pot face minuni pentru silueta ta și, în plus, vei avea și o băutură delicioasă.

