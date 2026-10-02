Peste 4.000 de comercianți români și-au extins afacerile pe piețele din Bulgaria și Grecia prin intermediul platformei de comerț electronic Trendyol, conform unui raport, relatează Economica.

Marketplace-ul online, lansat în Turcia și deținut majoritar de investitori chinezi, inclusiv gigantul Alibaba, a ajuns la peste 12.000 de comercianți români activi în 2026, de aproape patru ori mai mulți față de 2025. Dintre aceștia, 4.000 vând deja produse pe piețele vecine, contribuind cu 35% la volumul total de vânzări din aceste țări.

Pentru comercianții români care au ales să-și extindă operațiunile în afara granițelor, noile piețe au adus o creștere medie de 40% a cifrei de afaceri.

„Am crescut semnificativ împreună cu partenerii noștri locali, iar astăzi, comercianții români contribuie cu aproximativ 65% la volumul de business al Trendyol în România. În același timp, angajamentul nostru față de piața locală se vede și în investițiile pe care le facem aici, de la echipa locală și infrastructura logistică până la tehnologia și instrumentele pe care le dezvoltăm pentru selleri. Vrem să le oferim partenerilor noștri tot ce au nevoie pentru a-și dezvolta businessurile și pentru a accesa noi oportunități de creștere, atât în România, cât și în regiune”, a declarat Erdem İnan, CEO Trendyol Group.

Un exemplu de succes este magazinul online de cafea Kfea, administrat de compania Zaniat Com SRL, care a înregistrat cea mai rapidă creștere a vânzărilor pe piețele externe prin Trendyol. Proprietarul afacerii, Ticra Alexandru, a raportat o cifră de afaceri de 92,1 milioane de lei în 2025, ceea ce reflectă performanța remarcabilă a acestui business românesc în afara granițelor.

Creșterea numărului de comercianți români activi pe Trendyol vine în contextul extinderii platformei în Europa Centrală și de Est. În această regiune, Trendyol are în prezent 4 milioane de cumpărători activi, iar în ultimele 12 luni s-au vândut peste 40 de milioane de produse.

Platforma a investit semnificativ în infrastructura logistică și în servicii pentru comercianți, reducând costurile de livrare cu până la 70% față de nivelurile anterioare.

În plus, Trendyol a implementat soluții bazate pe inteligența artificială pentru a sprijini vânzătorii înrolați, oferindu-le instrumente avansate pentru optimizarea vânzărilor și gestionarea afacerilor. Lansată în 2010 la Istanbul, platforma a devenit primul decacorn din Turcia și un lider global în comerțul electronic.