10.000 de bărbați din București și Ilfov, cel mai tânăr având 43 de ani, sunt convocați, de pe 5 octombrie, la un exercițiu de mobilizare

De luni, 5 octombrie, aproximativ 10 mii de bărbați de până în 55 de ani, rezerviști, sunt chemați în unități militare pentru a fi verificați și reinstruiți în vederea unor misiuni de apărare.

Pentru majoritatea dintre ei, convocarea nu ar trebui să fie o surpriză. Potrivit MApN, în cursul anului, rezerviștii au fost deja chemați la centrele militare specializate pentru actualizarea datelor locative și de sănătate.

Bărbații vor primi acasă ordinele de chemare în unități începând de luni, iar prezența lor la simularea mobilizării, obligatorie prin lege, ar putea fi necesară chiar de marți, 6 octombrie. Legislația prevede că neprezentarea poate fi sancționată cu amendă, însă anul trecut, Poliția nu a dat amenzi.

În unitățile în care vor ajunge, rezerviștii vor sta o zi. Vor fi echipați, hrăniți, reînvățați între altele să ofere primul ajutor sau să monteze o mină antitanc. Bărbații convocați vor fi evaluați medical, inclusiv psihologic.

Ministerul Apărării Naționale organizează anual exerciții MOBEX, în diferite regiuni ale țării.