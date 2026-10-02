Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis un avertisment guvernanților și cere rezolvarea problemelor tehnice care afectează funcționarea sistemului de taxare rutieră TollRo, în contextul în care ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a cerut un termen de 72 de ore pentru remedierea situației.

„Aşteptăm să vedem rezultatele până luni”

Reprezentanții industriei de transport acuză autoritățile că au lansat un sistem nefuncțional, care îngreunează masiv activitatea companiilor de profil și riscă să provoace pagube financiare uriașe șoferilor.

Liderii din transporturi și-au exprimat indignarea față de modul în care este gestionată digitalizarea infrastructurii rutiere din România, comparând situația locală cu cea din restul statelor membre ale Uniunii Europene.

Aceștia susțin că transportatorii români se văd puși în imposibilitatea de a respecta cadrul legal din cauza defecțiunilor informatice din sistemul CNAIR, fiind în același timp expuși riscului de a primi amenzi nejustificate în timpul controalelor din trafic.

Aplicația TollRo, prin care șoferii trebuie să plătească taxele de drum începând de joi, 1 octombrie, a picat la câteva ore după ce a fost lansată. Interesul uriaș al conducătorilor auto și numărul masiv de accesări au suprasolicitat infrastructura tehnică, generând erori la plățile cu cardul, blocarea e-mailurilor de confirmare și funcționarea intermitentă a aplicației.

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, a declarat pentru Libertatea că, atât timp cât aplicația nu funcționează, transportatorii nu vor fi amendați.

CNAIR a anunțat că echipele tehnice lucrează în regim continuu pentru remedierea tuturor defecțiunilor.

Ulterior, a fost avansat termenul de 72 de ore de către conducerea Ministerului Transporturilor pentru remedierea în totalitate a problemelor.

„Aşteptăm să vedem rezultatele până luni, după care luăm o hotărâre. Cert este că Vodafone a luat zeci de milioane de euro şi a făcut o aplicaţie nefuncţională, fără să ţină cont de ce se întâmplă şi ce se aplică în UE. Parcă suntem proştii Europei, cu această aplicaţie zici că suntem în 1995. Suntem în 2026, domnilor guvernanţi, cu tot respectul”, a declarat pentru News.ro Vasile Ştefănescu.

Suntem în anul 2026 și este inadmisibil ca o aplicație națională de taxare să creeze blocaje de o asemenea amploare în loc să simplifice procedurile, au subliniat reprezentanții COTAR.

Aceștia au precizat că firmele din România își doresc să plătească taxele rutiere și să funcționeze într-un cadru predictibil, exact așa cum se întâmplă în celelalte țări europene unde sistemele de tip electronic tolling sunt perfect funcționale și nu generează blocaje la granițe sau în trafic.

Cer garanții că nu vor fi sancționați

Transportatorii solicită o soluție tehnică stabilă și cer garanții clare că nicio companie și niciun șofer nu vor fi sancționați pe perioada în care aplicația TollRo înregistrează indisponibilități sau erori de procesare a plăților.

„Cu tot respectul, este o aplicaţie proastă. Noi vrem o aplicaţie ca în UE care să ne ajute, nu să ne încurce. Nu respectă nici GDPR. La flote este şi mai mare problema, şoferul trebuie să se logheze cu GPS de pe telefonul lui”, spune Ştefănescu.