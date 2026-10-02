Cine transmite Polonia - România. La ce oră începe meciul din Liga Națiunilor la TV pe 2 octombrie 2026

Chiar dacă multă lume își făcea speranțe după ce Gică Hagi a ajuns selecționer al României, iată că totul s-a năruit după doar două meciuri oficiale, iar „Regele” chiar a dat semne că ar putea părăsi echipa națională.

După partida pierdută acasă cu Bosnia și Herțegovina, Gheorghe Hagi a spus de mai multe ori „Cu mine sau fără mine”, multă lume afirmând că el s-ar gândi la demisie.

Polonia - România se vede pe Antena 1

Cel de-al treilea meci din noul sezon din Liga Națiunilor este disputat de România în deplasare, cu Polonia, pe 2 octombrie 2026, de la ora 21.45, și va fi transmis de Antena 1.

Dacă echipa antrenată de Gică Hagi vine după două înfrângeri, nici despre polonezi nu putem spune că stau prea bine: în prima etapă au remizat acasă, 0-0, cu Bosnia și Herțegovina, iar al doilea meci l-au pierdut în Suedia, cu scorul de 3-1.

În cazul în care România nu învinge în Polonia, naționala noastră rămâne pe ultima poziție în Grupa a 4-a din Liga B. Doar victoria ne ajută să urcăm o poziție în clasament!

Programul complet al partidelor României din Liga Națiunilor

- 25 septembrie 2026: Suedia – România (2-1)

- 28 septembrie 2026: România – Bosnia și Herțegovina (2-4)

- vineri, 2 octombrie 2026, ora 21.45: Polonia – România (Antena 1)

- luni, 5 octombrie 2026, ora 21.45: România – Suedia (Antena 1)

- sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 21.45: România – Polonia (Antena 1)

- marți, 17 noiembrie 2026, ora 21.45: Bosnia și Herțegovina – România (Antena 1)