Va fi, într-un fel, Anul Artiștilor, al deschizătorilor de drumuri, al inventivilor în toate domeniile, un an al tuturor celor care vor ști să se construiască pe ei înșiși, astfel încât să fie un monitor al speranței pentru ceilalți.

2026 – unul dintre acei ani, după un ciclu de 9, în care totul este posibil, cu condiția să îți dorești și să lupți pentru crezul tău.

Un an care ne așază pe toți sub semnul aceleiași zodii – Zodia Inventivității. Când iubești ceea ce faci, munca e relaxare.

Gândindu-mă cum aș putea să ilustrez tot ce am spus, m-am oprit la tabloul artistului vizual și designerului spaniol Jonas Peres. Pentru culorile lui pure, pentru că își învață publicul să privească dincolo de ceea ce vede, pentru că lucrarea aceasta – un răsărit, un nou început – se numește „Este dragoste”. Răspunde la toate întrebările, în primul rând la întrebarea „Ce este omul?”.

MARILE GALE ALE ANULUI. Intinerariul cultural consacrat, câteva repere în calendarul lui 2026: Globurile de Aur, 11 ianuarie, Premiile Grammy – 1 februarie, Oscarul – 16 martie, Festivalul de la Cannes – între 12 și 23 mai, Premiile Emmy – 14 septembrie. Nu știu dacă nu cumva ar trebui să adaug pe lista acestor strălucitoare gale și… Cina Președintelui Statelor Unite ale Americii cu Corespondenții de presă de la Casa Albă (25 aprilie), când în mod tradițional, speechul președintelui este un adevărat one man show. Prezența lui Donald Trump îl va face de-a dreptul memorabil, nu mă îndoiesc. Tradiționala săptămână Haute Couture de la Paris (primăvară-vară, 26 – 29 ianuarie) merită urmărită, cu atât mai mult cu cât capodoperele ei de extravaganță și lux nu le vom putea vedea vreodată pe stradă sau în metrou. (În imagine, un flavour din opera lui Matthieu Blazy, directorul de creație de la Chanel, care își va prezenta noua colecție peste trei săptămâni la Paris).

VISUL FRIDEI ȘI AL LUI DIEGO. M-am bucurat să constat că la MoMA (Muzeul de Artă Modernă din New York), până în 12 septembrie, îi putem vedea împreună pe faimoșii artiști mexicani Diego Rivera și Frida Kahlo. Dragostea lor învinge moartea și sublimează în acest omagiu, năzuit și împlinit, adus amândorura. Între 14 mai și 5 iunie, Metropolitan Opera va contribui la atmosferă cu cel mai recent spectacol din repertoriul său, „El Último Sueño de Frida y Diego” (Ultimul vis al Fridei și al lui Diego), pe o partitură a compozitoarei Gabriela Lena Frank și un libret semnat de Nilo Cruz. Am avut privilegiul să reflectez în anul abia încheiat la Frida Kahlo, interpretând-o pe prietena ei, pictorița Georgia O’Keeffe. Personalitatea Fridei mă urmărește încă. Mi-e greu să uit autoportretul ei din 1943, intitulat „Diego în mintea mea”…

TIKTALK. 2026 – ANUL ÎNTÂI. Totul, pe scurt și pe înțeles, despre vibrațiile anului în care am intrat. Argumentele că nu este unul obișnuit:

@mindsetvibrations 2026 isnt a continuation year. Its a beginning year. In numerology, 2026 reduces to 1… the number of initiation, leadership, and creation. This is the year you stop repeating old cycles and become the starting point of something new. New identity. New direction. New momentum. If you want to align your mind with the energy of new beginnings and program yourself for confidence, clarity, and forward motion… Comment ‘2026 and well send you a tool to reprogram your subconscious effortlessly. ♬ original sound - Mindset Vibrations

UN MARȘ VICTORIOS PE CĂRĂRILE NOULUI AN. Tradiționalul concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena se deschide, de regulă, cu „Marșul Radetzky”, compoziția lui Johann Strauss (Tatăl). Am ales anul 2017 anteriorul An Întâi (după calculul din videoclipul de pe TikTok, doi plus zero plus unu plus șapte egal zece, unu plus zero egal unu). Mulți ne-am trezit în dimineața Noului An cu ritmurile acestei energetice piese în minte. Sub bagheta dirijorui venezuelean, Gustavo Adolfo Dudamel, marșul anunță victorii încă nebănuite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE