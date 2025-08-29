Clovnii au în spate o milenară tradiție, de la bufonii faraonilor la cei de la curțile împăraților chinezi și de la bufonii monarhilor occidentali ai Evului Mediu până la clovnii de circ din secolul XVIII. Poveștile lor se adună, ca apele în mare, în personalitatea Uriașului Clovn, Charlie Chaplin, cel ale cărui mari adevăruri – rostite cu un excepțional curaj, cu o sclipitoare ironie – sunt valabile și astăzi.

Fie că s-au numit bufoni, când se adresau unui public restrâns, de Curte, fie că le spunem clovni, astăzi când se adresează unui public larg (iar prin intermediul rețelelor de socializare – unui public global), ei au fost și încă sunt, câți mai sunt, cei care pun în față puternicilor zilei oglinda ipocriziei lor, care critică moravuri sub anestezia umorului.

Chipul și veșmintele le sunt armura. Nu poți încătușa un personaj care, stând în cap, îți sugerează o lume cu susul în jos, nu te poți nici măcar supăra pe cei ce te fac să râzi în hohote de tine. O terapie socială prin râs, pe care numai acești doctori ai sincerității ne-o pot administra.

Să nu uităm niciodată că în spatele unui personaj „împiedicat”, a unuia care ne spune adevărul printre tumbe, care ne privește cu ochi dilatați de uimire se ascunde un înțelept.

De ce sunt triști clovnii? Pentru că, sub masca lor râzătoare, strâng toată amărăciunea lumii.

Litografia lui Piccaso este arhetipul clovnului, așa cum îl percepe, regăsită, candoarea noastră în fața dezarmantei lui bune credințe.

Să-i lăsăm să bucure copiii și să-i îngândureze pe adulți.

RADAr CULTURAL. Elogiu clovnilor

Cel care strigă, într-un pustiu de conștiințe

În comedia neagră „Marele Dictator”, film turnat în 1940, Sir Charles Spencer Chaplin s-a dovedit a fi nu doar conștiința unei epoci într-un pustiu de conștiințe, dar și un neîntrecut vizionar. Monologul său este nu doar radiografia unei epoci, ci și un avertisment care răsună până în zilele noastre.

„Nu vreau să conduc sau să cuceresc pe nimeni. Aș vrea să ajut pe toată lumea – dacă este posibil – evreu, om de culoare, alb. Cu toții vrem să ne ajutăm unii pe alții. Ființele umane sunt așa. Vrem să trăim prin fericirea fiecăruia – nu prin mizeria celuilalt. Nu vrem să ne urâm și să ne disprețuim unii pe alții. În această lume este loc pentru toți. Și pământul bun este bogat și poate asigura traiul tuturor. Calea vieții ar fi liberă și frumoasă, dar am pierdut calea. Lăcomia a otrăvit sufletele oamenilor, a baricadat oamenii cu ură, ne-a împins cu pas de gâscă în mizerie și vărsare de sânge.

Am dezvoltat viteză, dar ne-am închis în noi înșine. Mașinăriile care dau abundență ne-au lăsat în lipsuri. Cunoașterea noastră ne-a făcut cinici. Inteligența noastră – duri și nemiloși. Mai mult decât de mașini avem nevoie de umanitate. Mai mult decât de dibăcie avem nevoie de bunătate și blândețe. Fără aceste calități, viața va fi violentă și totul va fi pierdut. Avionul și radioul ne-au apropiat unii de alții. Însăși natura acestor invenții strigă după bunătatea oamenilor, strigă după fraternitatea universală, după unitatea noastră, a tuturor…”.

TIKTALK. Clovnii verzi din viitor

Un genial clovn al zilelor noastre, care – asemenea celor din breasla lui – nu îmbătrânește niciodată, deși a trecut binișor de pragul celor șapte decenii, Viaceslav Ivanovici Polunin, pe numele de scenă Slava Polunin, are propria trupă cu care a cutreierat lumea.

Este iubit pretutindeni, fiindcă spune lucrurilor pe nume. Fiindcă sapă adânc în sufletele amorțite ale oamenilor. Unul dintre exemple sunt clovii lui verzi din viitor, gândiți să ne aducă speranță în lumea nouă în care pășim, o lume pe care, la nevoie, va trebui să o luăm de la capăt, cu condiția să fim uniți.

Vestea bună: „Academia Nebunilor” născocită de Polunin – de fapt una dintre cele mai raționale școli ale vieții – este și pe TikTok. Videoclipul acesta are un final apoteotic: acordurile biblice din Shir Hashirim („Cântarea Cântărilor”):

 
 @slavasjourneymovie ONE DAY WE WILL WAKE UP IN A STRANGE NEW WORLD... SLAVA'S GREEN CLOWNS wake up from a dream to find they are not alone in a strange new world. This is a message of hope for a kinder, more caring 2024. This little clip was filmed in Rio when we were making "SLAVA'S JOURNEY: SECRETS OF SNOW", a film about Slava taking Snowshow deep into the heart of winter. You can buy or rent the film HERE:   vimeo.com/ondemand/slavafilm From Friday 22nd December you can also buy or rent an hour of bonus features from the film, including the original version of this clip.  Keep watch for details. The wonderful music here is "Shir Hashirim" by la Kumpania Zelwer #bluecanaryfilms #slavasjourney #secretsofsnow #slavapolunin #clowns #theatre #newmovie #filmoutnow #riodejaneiro #brazil ♬ som original - aveerplayer-ĐƏ

Condiția umană în viziunea tulburătoare a lui Slava Polunin

Pe peronul vieții noastre, între două trenuri – regăsire și despărțire…

