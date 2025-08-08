RADAr CULTURAL. Împăunări

Poate fiindcă nu sunt făcuți să stea prea mult în văzduh: atacați în mediul lor, aleg să scape cu fuga. Păunii sunt păsări cuminți, bucuroase să trăiască în captivitate. Explicația este simplă: își ajung lor însele, zboară în sinea lor. În aceasta constă vanitatea de care îi acuză cei care nu îi înțeleg. Împăunarea e zbor pe dinlăuntru, încrederea că se poate construi oricând o lume interioară ca refugiu.

Artiștii – niște păuni și ei – i-au privit dintotdeauna cu fascinație. S-au privit în nenumărații ochi de pe trena păunilor și se recunosc. Ei rămân pe tronul acestei lumi, când dinastiile se schimbă, precum în povestea maestrului zen…

… Odată, demult, poate chiar ieri, un maestru zen a ajuns la porțile unui palat. Lumina spirituală care îl aureola ca penajul unui păun a orbit gărzile. N-au îndrăznit să îl oprească. A intrat și a ajuns direct la poalele tronului. „Ce dorești?”, l-a întrebat mânios regele, care nu-i vedea strălucirea, întunecat de propria putere. „Nu vreau decât un culcuș peste noapte în hanul ăsta”, i-a răspuns iluminatul. „Dar aici nu e un han, nesăbuitule! E palatul meu!”. Maestrul a zâmbit: „Poți să-mi spui cine a deținut înaintea ta ceea ce numești palat?”. „Tatăl meu. E mort”. Maestrul nu mai zâmbea: „Și înaintea tatălui tău?”. Regele părea să-și piardă ultima brumă de răbdare: „Bunicul meu. E mort”. O clipă doar s-a lăsat liniștea. Apoi vocea maestrului, tot mai puternică, părea că urcă treptele tronului: „Tot mai crezi că locul acesta, unde oamenii poposesc pentru o vreme atât de scurtă, nu este un han?!”.

Ideea ilustratoarei britanice Edith Annie Ibbs (1863–1937) de a închide un păun într-un balon alchimic apare cât se poate de firesc pentru cei care caută Piatra Filosofală, orice ar însemna:

ÎNTRE DOUĂ LUMI. Condiția păunului, precum cea a artistului, este să facă naveta între două lumi, între cer și pământ. Să danseze între două lumi, cum mărturisește marele scriitor și filosof indian (născut chiar în Patria Păunilor), Rabindranath Tagore, comparându-și dansul sentimentelor cu răsucirile păunilor. Când se rotesc desfăcându-și penele, ne obligă să ne rotim și noi. Nu-i putem privi dintr-un punct fix în toată splendoarea lor. Penajul este ca un covor de oglinzi care reflectă lumina, desenându-l în culori fabuloase. Optica ondulatorie (ce nume poetic are această disciplină științifică) numește fenomenul „interferență”. Noi o putem numi o întâlnire a divinității cu lumea, ca în această reprezentare mitologică a zeiței Hera, în care păunului i se oferă cununa nemuririi:

TIKTALK. PĂUNUL ALB. Tiktokerii, obișnuiți să înoate în cristale lichide, nu cred că s-au ridicat la suprafață, în lumea reală, cât să aibă răgazul să vadă păuni. Poate vor crede că videoclipul acesta e artă digitală. Și ar fi uimiți să constate că lumea reală este plină de miracole, dacă ridici ochii din virtual ca să le vezi. Într-o secvență din videoclip se poate observa chiar o raritate: păunul alb. Pare a-și contrazice definiția, cu penajul despuiat de culori. De fapt, este cel mai generos dintre toți, oferindu-ne șansa de a-l colora după dorințele noastre. Este simbolul Nirvanei, cu alte cuvinte păunul absolut.

ȚIPĂTUL. Așa cum nu obișnuiesc să zboare, păunii nu cântă. Cum ar fi fost să aibă glasul privighetorilor? Și-ar fi acoperit elocvența pe care le-o dă trena. Scot, la intervale, pentru a chema sau a avertiza asupra unui pericol, țipete dramatice. În adâncul glasului lor te poți prăbuși. Într-atât de tulburătoare le sunt țipetele, încât te gândești că sfârșitul lumii va fi trâmbițat de un păun. Cântecul împerecherii lor e asurzitor de mut… Dacă nu le auzi frumusețea – acesta este esențialul – le poți auzi glasul, „repovestit” în această piesă de jazz, cum numai saxofonul lui Stan Getz și pianul lui Bill Evans puteau să o facă. Vom auzi, dacă ascultăm cu atenție, și laitmotivul împăunării ca pe o poveste în care iubirea e cea mai frumoasă dintre împăunări.

