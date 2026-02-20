În 2014, călăream un Cal de Lemn. Eram niște copii. Un An al Calului de Lemn va mai fi în 2074. Unul al Calului de Foc – în 2086. Vor sta în șa fiii noștri și fiii fiilor noștri.

Dacă am face o cercetare, am descoperi că folosim cel mai des cuvântul „cal” în formula cai-putere. O abstracțiune. Câți am mai văzut un cal, câți au văzut vreodată de-adevăratelea?

Trebuie să ne fi dus departe Calul de Lemn din urmă cu doisprezece ani, dacă, în 2025, Dicționarul Oxford desemna drept cuvânt al anului „rage bait” (în traducere, „momeală pentru furie”), mai mult o stare de spirit generatǎ de un anumit tip de conținut online, postat intenționat pentru a provoca furie și frustrare. Ne-am dus atât de departe, încât, la Paris, gazdele sărbătorii care a marcat Anul Nou chinezesc au fost roboții umanoizi, cărora le țineau umbrelele niște valeți umani.

Scriitoarea norvegiană Maja Lunde, după două cărți pasionante – „Istoria albinelor” și „Istoria apelor” – a scris și „Ultimii cai de stepă”. Încă o carte despre viitorul omului pe această planetă, după intervențiile lui dezastruoase asupra echilibrelor naturii. (Este ceea ce determină pe unul dintre eroii cărții să constate cu năduf: „Omul este un animal prost”).

„(…) Toți caii sunt onești (…). Caii nu mint. Nu trădează (…) Nu poartă ranchiună, nu țin supărarea mult timp și nu sunt cătrăniți”. Eu mai cred și că au umor.

La fel crede și tânăra artistă indoneziană care își semnează lucrările „Clasutta”. În întâmpinarea Anului Nou chinezesc, Clasutta ne oferă parabola zebrei (a cărei personalitate stă în dungi, care nu seamănă de la una la alta). Tabloul ei, intitulat „Galopând cu dungi, fidel sieși”, se află în Galeria „Whitestone” din Taipei:

PEGASUS ÎN NEW YORK. Benedicte Gele s-a consacrat ca pictor ecvestru. Ideea tulburătoare a artistei franceze este de a plasa legendarul cal cu aripi Pegasus nu în lumea zeilor Olimpului, ci în cea a oamenilor, într-o metropolă care n-a mai auzit un nechezat cu mult înaintea inventării simulatorului „The Ranch of Rivershine”. E cu atât mai patetic urcușul Pegasului, cu cât ferestrele zgârie-norilor nu se deschid niciodată și nimeni nu e curios să-și mute privirea din fereastra gadgetului său…

TIKTALK. O STRÂNGERE DE INIMĂ. Suntem în inima Parisului. Lumea s-a adunat la tradiționala paradă de Anul Nou chinezesc. Dacă m-aș fi aflat acolo, printre spectatorii pe drept cuvânt euforici, aș fi avut o strângere de inimă, privind robotul umanoid (ce-i drept, cam firav și zgribulit), slujit grijuliu de om. Până unde va merge această grijă? După Anul Calului de Foc, urmează Anul Caprei.

FORȚĂ ȘI TRIUMF. Un foarte scurt tur prin expoziția Muzeului Național al Chinei din Beijing deschisă pentru a celebra frumusețea nobilă a cailor. Lucările sunt reunite sub titlul „Galloping Forward”. Majoritatea reprezentărilor ecvestre sunt însă cu toate cele patru copite pe pământ – simbol al stabilității, al stăpânirii de sine, al păcii. Imaginea iconică a Calului de Foc o puteți vedea în primele fotograme ale videoului, pe afișul manifestării: un cal cabrat. Adică acel cal ridicat pe picioarele dinapoi, simbolizând forță și triumf.

