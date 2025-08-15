RADAr CULTURAL. Iubirea privită de pe asteroidul B 612

Dar nimic nu ne împiedică să credem că Antoine de Saint-Exupéry se află acum pe asteroidul B 612, întorcându-i vizita pe care i-a făcut-o Micul Prinț. Asteroidul B 612, de pe care venea ciudatul personaj, nu era mai mare decât o casă mică. Poate ar avea loc amândoi, înghesuiți și, dacă trebuie, transformați unul într-altul.

Ne dăm acum răspunsul la întrebarea pe care ne-am pus-o nu o dată. De ce oameni care se iubesc – fie că este vorba de dragoste romantică, de dragoste filială, de dragoste prietenească sau ce alte forme de dragoste vor mai fi fiind – pot viețui într-un spațiu foarte mic? Unul în mintea celuilalt, la nevoie.

Eu în mintea ta – ce aventură! Un spațiu pe care îl explorez. Îți răsfoiesc gândurile, mă simt ca între rafturile unei biblioteci. Îți urmăresc visele și aspirațiile – mă simt ca pe un aerodrom. Și te desenez în timp ce te povestesc, cum l-a desenat, povestindu-l, Saint-Exupéry pe Micul Prinț:

ARTA STRADALĂ SAU DOMESTICIREA LUMII. O lume aflată mereu pe picior de război… Ce o mai poate salva? Această lume sălbatică se cere domesticită. L-a învățat vulpea pe Micul Prinț. „Nu cunoşti decât lucrurile pe care le domesticeşti. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără de la negustori lucruri făcute de-a gata. Dar cum nu există negustori care să vândă prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, domesticeşte-mă…”. De câțiva ani, la o poartă din Funchal, capitala Insulelor Madeira, sună Micul Prinț. Este parte dintr-un proiect al artiștilor stradali, care au transformat o stradă – Sfânta Maria – într-o adevărată expoziție în aer liber, pictând pe ziduri și pe porți personaje simbolice, fiecare cu un adevăr pe care îl transmit privitorilor. Secretul pe care vulpea i-l comunică Micului Prinț și el nouă este că suntem răspunzători de ce domesticim.

SCUFUNDĂRILE ÎN ADEVĂRURI SIMPLE. Moda imersiunilor, favorizate de tot mai ingenioasa inteligență artificială, ne-a îmbăiat anul acesta în propria noastră copilărie, pământul roditor din care înfloresc toate sentimentele. Până pe 31 septembrie, mai poate fi văzută-retrăită la Paris – operă a Atelier des Lumières – „Odiseea Micului Prinț”. Și, dacă nu vom ajunge până atunci în capitala Franței, nimic nu ne împiedică, în căutarea adevărurilor simple, să redeschidem cartea: „Nu vezi limpede decât cu inima…”.

TIKTALK. 54 DE SECUNDE PÂNĂ LA DECOLARE. În vremurile noastre grăbite, „Micul Prinț” este o carte care poate fi povestită și ilustrată cu imagini updatate, în 54 de secunde. Important că ajunge și la copiii sau foștii copii de astăzi, pentru care – vorba lui Hamlet – timpul a ieșit din țâțâni. Povestea lui Antoine de Saint-Exupéry se poate spune dintr-o suflare sau se poate istorisi o viață întreagă.

NU VEZI LIMPEDE DECÂT CU INIMA. La sfâșitul anului școlar, doamna dirigintă i-a dăruit fiului meu, la absolvirea clasei a V-a, o comoară: „Micul Prinț”. Rândurile acestea s-au născut din emoția cu care citim împreună povestea…