Cred că fiecare oraș are cerul lui, care îl face recognoscibil oricât s-ar fi schimbat de când nu l-am mai văzut.

Orașele pe care le știu mi se oglindesc în memorie ca o colecție de Văzduhuri. Oamenii pe care i-am întâlnit în fiecare au consistența văzduhului.

Cerul rămâne cel mai subtil „aluat” din care poți modela și remodela, transferând și imagini, și sunete, și miresme…

Orașul-furnicar – profetica sintagmă a lui Eminescu (orașele erau încă departe de a fi niște furnicare). Cu „vorbă multă, lume multă” (așa cum Luceafărul l-a perceput privindu-l), urcă precum un abur și în cerul cugetului meu.

Este tulburător să constat că, la jumătatea lunii iunie a anului 1889, când sufletul „poetului nepereche” se ridica în slăvi, pictorul fără pereche Vincent van Gogh picta, de la fereastra clinicii, „Noaptea înstelată”.

Tabloul „Noaptea instelata” de Van Gogh

GUNOI ȘI STELE. Dacă te lași dus, forfota orașului te poartă prin toate cotloanele. În piețele maiestuoase din centru, prin parcurile în care pasările își trăiesc iluzia libertății, în cartierele-dormitor cu etaje multe, stivuite ca niște paturi suprapuse, prin periferiile patetice ca un oftat… Există o carte frumoasă a lui Éric-Emmanuel Schmitt („Domnul Ibrahim si florile din Coran”), unde bătrânul sufit îi dezvăluie tânărului evreu pe care îl adoptase una dintre tainele orașelor: „Când vrei să știi dacă ești într-un loc bogat sau sărac, te uiți după pubele. Dacă nu vezi nici gunoaie, nici pubele, atunci ești într-un loc cu oameni foarte bogați. Dacă vezi pubele, dar nu vezi gunoaie, atunci ești printre bogați. Dacă vezi gunoaie lângă pubele, nu este dovada bogației, dar nici a sărăciei, este dovada turismului. Dacă vezi gunoaie dar nu vezi pubele, ești la săraci. Iar dacă oamenii locuiesc printre gunoaie, ești în mijlocul celor foarte săraci”. Scormonind în gunoaiele orașului, artistul brazilian Vik Muniz a reconstituit tablouri celebre:

Scormonind în gunoaiele orașului, artistul brazilian Vik Muniz

TIKTALK. ANTISEPTICELE ORAȘE ALE VIITORULUI. Unde altundeva decât pe TikTok putem găsi mai multe și mai uimitoare prefigurări ale orașelor viitorului? În toate, un laitmotiv care mă neliniștește: par spații antiseptice, imense, spectaculoase laboratoare, oferindu-ne siguranța sinistră că nu vom mai fi frământați de nici un gând:

ÎN CERUL OCHILOR TĂI. Nu doar pe mine mă privesc în cerul ochilor tăi albaștri. Uneori, în văzduhurile lor, văd orașul cum îl vezi tu, ciudatule, traducătorule din limbi rare, când ajuți oameni care nu s-au înțeles niciodată să construiască poduri între ei. Dimineața devreme, când cisternele verzi spală asfaltul, tu miroși a iarbă și privești cerul ascultând în buclă cântecul acesta:

