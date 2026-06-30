ADN uman antic pe suprafețele peșterilor

Descoperirea este rezultatul proiectului First Art, condus de arheologul Hipólito Collado, și a implicat colaborarea dintre cercetători din Spania, Portugalia, Regatul Unit, Germania și China. Analiza a vizat 24 de panouri de artă rupestră din unsprezece peșteri de pe teritoriul Peninsulei Iberice, iar tehnologiile avansate de extracție genetică și secvențiere au permis identificarea materialului genetic pe pereții acestor situri antice.

Potrivit cercetătorilor, ADN-ul uman a fost găsit atât pe suprafețe pictate, cum este cazul peșterii Escoural din Portugalia, cât și în zone nepictate, cum ar fi în peștera Covarón din Asturias.

„Aceasta este prima dovadă că pereții peșterilor pot conserva ADN-ul uman timp de mii de ani” , au declarat oamenii de știință.

Noi orizonturi pentru arheogenetică

Lucrarea demonstrează că rocile din peșteri acționează ca adevărate „arhive biologice” , conservând urme umane care pot fi utilizate pentru a reconstrui aspecte esențiale ale vieții preistorice. „Conservarea ADN-ului în arta rupestră deschide noi căi științifice” , au subliniat cercetătorii în proiectul lor.

Eșantioanele analizate au arătat că trei dintre urmele genetice aparțineau unor femei, una unui bărbat, iar o altă mostră nu a putut fi atribuită vreunui sex. ADN-ul identificat, cu o vechime de cel puțin două milenii, arată potențialul uriaș al acestor suprafețe de a păstra urme biologice pentru perioade îndelungate.

O metodă revoluționară în arheogenetică

În colaborare cu Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționară din Germania, echipa de cercetare explorează o metodă complet nouă: recuperarea ADN-ului direct de pe suprafețele de artă rupestră. Spre deosebire de materialele tradiționale utilizate până acum, precum oasele sau uneltele, această tehnică minim invazivă promite să extindă cercetările și la alte situri istorice.

Un proyecto extremeño iniciado en la cueva de Maltravieso demuestra la conservación de ADN en arte rupestre y abre nuevas vías científicashttps://t.co/7pSdiorjkE pic.twitter.com/m5BXp4dCRS — Canal Extremadura (@cextremadura) June 24, 2026

Proiectul First Art a debutat în peștera Maltravieso din Cáceres, cunoscută pentru unele dintre cele mai vechi picturi rupestre din Europa. Postul de radio „Canal Extremadura” a publicat un videoclip pe platforma X, evidențiind importanța acestui demers: „Conservarea ADN-ului în arta rupestră deschide noi posibilități științifice”.

Această descoperire are implicații uriașe pentru studiul preistoriei. Cercetătorii consideră că metodologia ar putea fi aplicată și în alte regiuni, contribuind la o mai bună înțelegere a dinamicii populațiilor umane din trecut. Cu ajutorul acestor „arhive biologice” conservate pe pereții peșterilor, istoria umanității poate fi rescrisă cu o precizie fără precedent.

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