Superiahtul Graceful, observat în Scandinavia

Ambarcațiunea de lux, în valoare de peste 80 de milioane de euro, era escortată de două nave militare rusești, când a fost observată în strâmtoarea Kattegat, între Danemarca și Suedia.

Iahtul „Graceful” a atras atenția autorităților daneze și germane, care au monitorizat cu atenție mișcările convoiului încă de duminică dimineață, la ora 9.00. 

Conform postului de radio public danez DR , un convoi format din trei nave rusești a trecut luni prin țările scandinave.  Graceful a fost escortat de un distrugător rusesc și de o altă barcă de patrulare rusească. 

Superiahtul a navigat prin apele teritoriale daneze în noaptea de duminică spre luni, a traversat strâmtoarea Storebælt după miezul nopții, a trecut pe lângă Anholt luni dimineață.

„Graceful” este cunoscut pentru evitarea detectării, având sistemele de urmărire dezactivate încă din 30 august 2022, potrivit aceleiași surse.

În toamna lui 2022, Forbes a raportat că iahtul a fost redenumit „Killerwal” (Balena Ucigașă) și a fost observat în Marea Baltică, lângă insula Saaremaa, situată între Kaliningrad și Sankt Petersburg. De atunci, ambarcațiunea a dispărut de pe radar, fiind subiectul unor numeroase speculații.

Dotări de lux

Construit în 2014, „Graceful” se remarcă prin designul său impresionant și dotările de lux. Se întinde pe o lungime de peste 80 de metri și are cinci punți. Iahtul dispune de un heliport, o piscină de 25 de metri, o sală de sport și chiar o pivniță de vinuri. Poate găzdui până la 12 oaspeți în suitele sale somptuoase.

Proprietarul său nu este înregistrat oficial; niciun act oficial de proprietate nu a fost încă făcut public.

Deși nu există documente oficiale care să confirme proprietarul, dovezile disponibile sugerează că ambarcațiunea aparține liderului de la Kremlin.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, iahtul se regăsește pe lista bunurilor de interes pentru președintele rus, Vladimir Putin.

O călătorie misterioasă

Motivul navigării recente prin apele scandinave rămâne incert. În februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia Ucrainei, „Graceful” a părăsit un șantier naval din Hamburg, unde fusese supus unei revizii generale, notează Blick. 

Plecarea a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca sancțiunile internaționale impuse Rusiei să intre în vigoare, posibil pentru a evita o eventuală confiscare.

„Graceful” nu este singurul iaht de lux asociat cu Vladimir Putin. Potrivit Forbes, alte cinci nave impresionante ar fi legate direct sau indirect de liderul rus. 

Printre acestea se numără „Scheherazade”, evaluată la aproximativ 410 milioane de franci elvețieni și având o lungime de 140 de metri, „Olympia” (40 de milioane de franci elvețieni), „Chayka” (18 milioane de franci elvețieni), precum și iahturile „Shellest” și „Nega”, de dimensiuni mai reduse.

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