Risc redus și recuperare rapidă pentru cei care oferă o șansă la viață

Anunțul a fost făcut de reputatul chirurg prof. dr. Vlad Brașoveanu, șeful Secției de Chirurgie și Transplant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni. Medicul a subliniat că această achiziție reprezintă o evoluție firească a excelenței medicale deschise de mentorul său, academicianul Irinel Popescu, cel care a realizat primul transplant de ficat din istoria României în anul 2000, chiar în cadrul acestui institut.

Din 2008 până în 2018 s-au efectuat la Fundeni operații cu robotul. Primele interventii au fost facute de prof. Irinel Popescu.

În cazul transplantului hepatic cu donator viu, miza supremă a echipei medicale este protejarea omului complet sănătos care alege să își sacrifice o parte din ficat pentru a salva o viață: adesea un copil, un părinte sau o persoană dragă. Chirurgia robotică aduce în acest punct critic o precizie milimetrică și o siguranță fără precedent în spațiul medical românesc.

„Astăzi a sosit robotul da Vinci la Institutul Clinic Fundeni! Un moment important pentru chirurgia hepato-bilio-pancreatică și transplantul hepatic de la donator viu. Siguranța donatorului sănătos rămâne prioritatea absolut. Practic, reluăm programul de robotică, noutatea va fi utilizarea în transplantul hepatic de la donator viu”, a declarat prof. dr. Vlad Brașoveanu.

Medicul a explicat că noua tehnologie va schimba radical experiența postoperatorie și va diminua temerile firești ale celor care intră în sala de operație pentru a-și salva apropiații.

„De aceea am continuat direcția deschisă de profesorul Irinel Popescu, mentorul meu, iar această tehnologie ne va permis recoltarea hepatică cu risc mai redus și recuperare mai rapidă pentru cel care alege să ofere o șansă la viață”, a adăugat șeful Secției de Chirurgie și Transplant Hepatic de la Fundeni.

Studiile clinice din marile centre ale lumii: Rata complicațiilor este de trei ori mai mică cu robotul  

Afirmațiile prof. dr. Vlad Brașoveanu privind siguranța crescută a donatorului și reducerea drastică a riscurilor sunt demonstrate de datele clinice acumulate în marile centre de transplant de pe glob:

  • Durerea postoperatorie și sângerările, reduse la minimum: Un studiu multicentric masiv de tip cohortă, care a analizat 1.194 de hepatectomii pe donatori vii, a comparat abordarea robotică cu cea laparoscopică și cea clasică (deschisă). Rezultatele au arătat că donatorii operați cu ajutorul robotului au înregistrat cele mai mici pierderi de sânge intraoperatorii și au raportat un nivel de durere postoperatorie semnificativ mai redus în primele zile critice de după intervenție.
  • O rată a complicațiilor de trei ori mai mică: O altă cercetare de amploare axată pe monitorizarea donatorilor de lob hepatic a demonstrat superioritatea tehnologiei robotice în fața chirurgiei deschise. Abordarea complet robotică a fost asociată cu o scădere masivă a riscurilor: rata complicațiilor (morbiditatea donatorului) a fost de doar 6% în cazul robotului, față de 18% în cazul chirurgiei clasice. Mai mult, spitalizarea donatorului sănătos s-a redus de la o medie de 5 zile la doar 3 zile.
  • Mai puține complicații biliare: Meta-analizele internaționale care au evaluat tranziția către chirurgia robotică în transplantul hepatic au concluzionat că robotul oferă o probabilitate mult mai mică de necesitate a unei transfuzii perioperatorii. De asemenea, studiile notează beneficii structurale majore și pentru primitorul grefei (pacientul bolnav), înregistrându-se o incidență mult mai mică a complicațiilor biliare — una dintre cele mai mari și temute probleme în transplantul de ficat.

Ce aduce în plus tehnologia da Vinci la nivelul abdomenului?

Chirurgia hepatică este considerată una dintre cele mai dificile discipline medicale din cauza vascularizației extrem de bogate a ficatului și a riscului major de hemoragie. Introducerea robotului la Institutul Clinic Fundeni elimină barierele fizice ale chirurgiei tradiționale:

  • Fără tremur uman: Brațele robotului primesc comenzile medicului și elimină complet micro-tremurul natural al mâinii umane.
  • Viziune 3D mărită de 10 ori: Chirurgul nu mai stă aplecat deasupra pacientului, ci controlează brațele de la o consolă specială, unde vede imagini tridimensionale de înaltă rezoluție, magnificate.
  • Incizii de câțiva milimetri: Spre deosebire de chirurgia clasică deschisă, unde tăieturile de la nivelul abdomenului sunt mari și lasă traume musculare severe, tehnologia robotică folosește incizii minuscule.

Prin această dotare de ultimă oră, Institutul Clinic Fundeni se aliniază definitiv la standardele marilor centre de transplant din Europa și Statele Unite. Pentru pacienții români și pentru donatorii altruiști care aleg să împartă o parte din corpul lor pentru a pune capăt unei suferințe, noul robot da Vinci înseamnă garanția că sunt operați în aceleași condiții de maximă siguranță ca în clinicile de top de la New York, Paris sau Seul.

La începutul lunii mai o echipă de aproape 30 de medici, asistenți medicali și infirmieri a realizat la Spitalul Fundeni cea mai complexă intervenție din câte există în chirurgie: un transplant de ficat, prelevat laparoscopic, pentru a se scădea orice risc, de la donator viu. Astfel, un bărbat a fost salvat cu o parte din ficatul soției: transplantul hepatic spectaculos a fost realizat de medicii de la Spitalul Clinic Fundeni. Anul trecut, medicii români au marcat Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe, obținând un rezultat remarcabil: 200 de transplanturi hepatice realizate de la donator viu: „Procedură prin care un om sănătos își riscă propria viață”

Transplantul hepatic de la donator viu este una dintre cele mai dificile intervenții chirurgicale din lume, implicând o complexitate tehnică extraordinară și riscuri majore atât pentru pacient, cât și pentru donator.


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