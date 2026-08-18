Furt la plaja Aliki, din Thassos

Mașina în care acesta își lăsase bunurile a fost forțată, iar din interior au dispărut o cameră de bord și 100 de euro.

Turistul a povestit situația într-un grup dedicat românilor care merg în Thassos și a avertizat că este bine ca obiectele de valoare să nu fie lăsate în mașină.

„Astăzi ne-a fost forțată și descuiată ușa mașinii și ni s-a furat camera de bord și 100€ (au fost destul de de treabă și au lăsat actele și aparatul foto). Mașina era parcată pe marginea drumului, chiar lângă intrarea spre Aliki Beach, împreună cu alte 50+ mașini. Nu știu dacă au mai fost și alte victime, hoțul nu a lăsat urme în afară de pagubele menționate mai sus”, a scris bărbatul.

Mașina, o Mazda CX-3 din 2016, de culoare roșie, era parcată pe marginea drumului, în apropierea intrării spre Aliki Beach, alături de alte zeci de autoturisme. Potrivit turistului, hoțul nu a luat actele și nici un aparat foto care se afla în mașină.

Postare Forum Thassos
Sursa foto: Facebook/Forum Thassos

Ulterior, turistul a mers la poliția din Limenaria și a raportat furtul.

„Am mers la poliția din Limenaria și am raportat furtul. Din păcate sunt multe cazuri de genul ăsta, inclusiv la mașinile mai noi care se deschid pe bază de cartelă”, a adăugat bărbatul în comentarii.

Turistul român spune că hoții nu s-au atins de un aparat foto scump, lăsat în mașină.

„Nu a fost spartă la propriu. Ușa de la șofer a fost descuiata forțat cu o cheie similară probabil, se văd urme fine în gaura de la cheie. Și noi am avut aparatul destul de scump, chiar lângă portofelul din care a luat banii, dar am fost destul de norocoși să ni-l lase”, a precizat bărbatul.

„Îmi pare rău că ai pățit asta. Mulțumim de reminder. (..) Te rog mult mergi și depune o plângere în Limenaria sau Limenas, dacă e mai aproape. Ajută autoritățile să ne apere pe toți ceilalți”, i-a spus Dan Adrian Dragan, administratorul grupului de Facebook.

Ce spun alți turiști

În comentariile postării, alți români au relatat situații similare sau au oferit recomandări turiștilor. 

Unii au atras atenția asupra posibilității ca hoții să folosească dispozitive pentru bruiajul semnalului cheilor mașinilor.

„Unele mașini de «calitate nemțească» sunt mai predispuse la «descuieri clandestine» și lumea ar trebui să fie informată”, a scris un bărbat.

„După ce parcați, încuiați mașina când sunteți lângă ea, să auziți că s-a închis, probați, hoții au un aparat care bruiază semnalul cheilor și dacă nu sunteți atent sau apăsați din mers, cum fac mulți, mașina rămâne deschisă”, a adăugat altcineva.

„Acum vreo două săptămâni a mai fost cineva cu fix aceeași poveste. Că i s-a descuiat mașina și i s-au luat fix 100€. Acuma ce să zic… ori hoții ăia sunt proști și muncesc pe suma fixă, ori povestea asta mie îmi pare incredibilă”, a spus o femeie. „Dacă sparg 5 mașini pe zi e nimic, nu? Dumneavoastră faceți 100 de euro pe zi?”, i-a răspuns un bărbat.

O altă persoană a susținut că a observat un bărbat considerat suspect în apropierea zonei și a descris inclusiv mașina victimei, însă aceste afirmații nu sunt confirmate de autorități.

„Erai garat cu spatele aproape de intrarea la Aliki? Eu când îmi umflam SUP-ul pe marginea drumului, fix în momentul când plecam am observat un tip dubios, și m-am întors la mașina mea și am verificat dacă am închis-o.! (…) tipul arăta a român (din zona Moldovei blond, solid, undeva la 185 cm înălțime, burtă, tuns scurt blond, sau Republica Moldova, Ucraina ceva în genu arăta, roșu la față ca și ten. Umbla doar cu un șort pe el și cu un telefon. Eu eram cu un SUP roșu”, a povestit acesta.

Un membru al grupului a oferit un sfat pentru turiști: „Sparg mașinile străine, știu că sunt turiști și trebuie să pice ceva bun. Parcați mașinile lângă alte mașini cu nr. de România cât mai posibil, este imposibil ca din câte sunt una lângă alta, să nu existe una fără camere video de bord. Astfel există supravegherea din mai multe puncte vizuale în caz de nevoie care poate fi de ajutor sa fie găsit hoțul”.

Incidentul readuce în atenție recomandarea ca turiștii să nu lase bani, electronice sau alte obiecte de valoare la vedere în autoturisme, chiar dacă acestea sunt parcate în zone aglomerate.

Nu este prima dată când turiștii români rămân fără bani în Grecia: o familie de români a rămas fără portofele la doar câteva ore după ce a ajuns în Halkidiki.

O altă familie de români, care a mers la plajă în Halkidiki, a rămas fără 750 de euro.

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