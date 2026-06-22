„Ne lipseau cei 750 de euro rămași în mașină”

Mesajul de avertizare a fost publicat pe grupul de Facebook Forum Grecia, unde mai mulți turiști au relatat experiențe similare petrecute în ultimele săptămâni.

Potrivit postării, familia a observat că autoturismul era descuiat atunci când s-a întors de la plajă, însă inițial nu a suspectat că ar fi fost victima unui furt.

„Bună, haideți să vă atenționăm asupra situației pățite de noi astăzi la plaja Kalogria. Când am ajuns la mașină, după o zi de plajă, am observat că mașina era descuiată și că torpedoul era deschis, atunci nu am dat mare atenție pentru că nu părea nimic «atins». Când am ajuns la cazare ne-am dat seama că ne lipseau cei 750 euro rămași în mașină, în rucsac. Actele mașinii și ale noastre + alte valute au fost neatinse. De asemenea am mai observat că ne lipsește SD cardul de la camera de bord”, au povestit românii.

Turistul spune că persoana care ar fi intrat în mașină nu a lăsat aproape nicio urmă.

„În afara de torpedoul deschis, nimic nu era răscolit. Totul era cum am lăsat noi, până și borseta unde erau banii era închisă și pusă la loc”.

Autorul postării susține că hoțul ar fi acționat fără grabă și ar fi știut exact ce caută.

„Ca idee, cine s-a băgat nu s-a grăbit deloc sau știa exact unde suntem. Așa că, dacă vreți să vă bucurați de vacanță, fiți atenți la ce fețe dubioase sunt în jurul vostru și nu vă luați cash-ul cu voi”.

„Suntem abia în 21 iunie și am văzut deja cel puțin 5 cazuri”

Postarea a atras rapid reacții din partea altor turiști români care au relatat incidente asemănătoare.

Dan Adrian Drăgan, administratorul grupului Forum Grecia, a comentat: „Suntem abia în 21 iunie și am văzut deja cel puțin 5 cazuri până acum…”.

Acesta i-a sfătuit pe turiștii români să meargă la Poliție.

„Fac apel la TOȚI proprietarii de afaceri să pună presiune pe autorități (Poliție, Primărie, Cluburi) și să suplimenteze numărul agențiilor din Halkidiki. Suntem abia în 21 iunie și am văzut deja cel puțin 5 cazuri până acum… După atâția ani de furturi… A fost prinsă acea banda anul trecut sau acum 2 ani însă ori a ieșit, ori sunt alții mai activi și dibaci care trebuie să fie opriți. Noi nu avem multe pârghii, dar voi, proprietarii, puteți să transformați destinația dintr-una nesigură într-una sigură”, a mai scris Dan Adrian Drăgan.

Alți turiști reclamă situații similare în Halkidiki

La scurt timp după publicarea mesajului, mai mulți membri ai comunității au povestit că au găsit mașinile descuiate după ce le-au lăsat în parcările unor plaje din Halkidiki.

Un turist a relatat o experiență petrecută la plaja Kalogria: „Bună seara. Ieri în jurul orelor 12.30 am parcat mașina la plaja Kalogria și la fel am găsit mașina deschisă. Nu uit niciodată să închid autoturismul și mereu sunt atent la oglinzi, pentru că atunci când închid, acestea se pliază. Am lipsit aproximativ o oră de la mașină, iar când am revenit am găsit oglinzile deschise. M-am uitat în mașina, să nu lipsească ceva, dar nu prea avea ce să ia, pentru că nu țin nimic de valoare în autoturism”.

Un alt turist spune că a avut aceeași surpriză la Paradise Beach Kavourotrypes: „Astăzi am găsit și eu mașina descuiată la Paradise Beach Kavourotrypes și chiar nu înțelegem de ce, pentru că o verificasem dacă este încuiată, lucruri 0 de valoare în mașină”.

Un turist spune că i-au fost furate și cardurile

Pe 14 iunie, un alt român a relatat pe același grup că a fost victima unui furt în zona Possidi.

„Salutare, iubitorilor de Halkidiki, Kassandra, vin și eu cu o informare. Aveți grijă pe plaja Possidi că am fost furat din mașină de bani și carduri, inclusiv cardul de la camera de bord. Mașina a fost deschidă cu un dispozitiv pentru că eu am încuiat mașina din telecomanda și am și verificat portiera, ulterior nu mai mergea deschisă din cartelă”.

Numeroși turiști recomandă evitarea păstrării banilor, cardurilor și altor bunuri de valoare în autoturisme, chiar și pentru perioade scurte.

„Dacă plănuiți să vizitați Myti Beach Possidi, vă recomand să nu lăsați bani și bunuri de valoare în mașină, nouă ne-au spart două mașini la interval de 1h și paguba totală a fost de 1.300 € (printre care 1.000 ron). Am realizat că ne lipsesc banii abia după câteva ore și nu am sunat la poliție deoarece aveam zero dovezi. În locul unde aveam banii erau și toate actele, cardurile, dar pe acelea nu le-au luat. Sper ca hoții să nu mai aibă același succes”, a scris un alt român, pe Forum Halkidiki, pe 13 iunie.

„Hoții din Grecia sunt deja învățați că foarte mulți români sunt suficient de ignoranți și pe lângă că pleacă banii cash după ei, și-i lasă prin mașini fără nicio grijă. Vorba aia, te-ai fript, data viitoare sufli și-n iaurt”, a comentat cineva.

Halkidiki, una dintre destinațiile preferate ale românilor

Situată în nordul Greciei, în apropiere de Salonic, regiunea Halkidiki este formată din cele trei peninsule Kassandra, Sithonia și Athos.

Zona este recunoscută pentru plajele sale cu ape cristaline, peisajele spectaculoase și numeroasele stațiuni turistice care atrag anual sute de mii de vizitatori.

Halkidiki are în total 93 de plaje Blue Flag și este una din regiunile din Grecia cu cele mai multe plaje de acest fel.

Datorită distanței relativ mici față de România și accesului facil cu mașina, Halkidiki rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români care aleg litoralul grecesc.

Grecia rămâne una dintre cele mai iubite destinații turistice pentru români.

Aproximativ 1,55 de milioane de turiști români au vizitat Grecia în 2025, contribuind la sezonul record de peste 38 de milioane de turiști internaționali.

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