Deconectarea încheie doar sesiunea activă, dar nu afectează permisiunile suplimentare

Conform Google, o sesiune reprezintă perioada în care sunteți conectat la contul dv. printr-un browser, o aplicație sau un dispozitiv. Opțiunea „Deconectare” încheie doar sesiunea activă, dar nu afectează permisiunile suplimentare oferite prin alte funcții ale contului.

Site-ul de specialitate Selectra explică detaliat pașii necesari pentru a închide complet toate accesările unui dispozitiv. Pentru a închide o sesiune, accesați contul Google, navigați la secțiunea „Securitate și conectare”, apoi selectați „Gestionați toate dispozitivele” din panoul „Dispozitivele dv.”. De asemenea, puteți accesa direct adresa google.com/devices pentru a vizualiza lista dispozitivelor conectate.

Dacă doriți să eliminați în totalitate accesul unui dispozitiv, trebuie să verificați și alte setări. „Mai multe sesiuni pot avea același nume de dispozitiv, dar pot proveni fie din aceeași mașină, fie din altele diferite. De aceea, este recomandat să deconectați toate sesiunile asociate numelui dispozitivului pe care doriți să-l eliminați”, explică Google.

Ce rămâne activ după deconectare?

Există trei tipuri de acces care persistă după utilizarea butonului „Deconectare”:

  1. Autorizările aplicațiilor terțe. Dacă ați oferit acces unui serviciu terț prin funcția „Conectați-vă cu Google”, oprirea sesiunii nu va retrage aceste permisiuni. Acestea pot fi eliminate doar accesând pagina conexiunilor terțe din setările contului. După cum subliniază Google, „odată ce accesul este eliminat, aplicația sau serviciul terț nu va mai avea acces la contul dv. Google”. Totuși, ștergerea accesului nu elimină datele deja colectate de terți. Pentru acest lucru, va trebui să contactați direct serviciul respectiv.
  2. Parolele de aplicație. Dacă ați generat o parolă unică de 16 caractere pentru un dispozitiv sau o aplicație mai veche, aceasta rămâne activă chiar și după deconectare. Google recomandă revocarea acestor parole din secțiunea dedicată. „Astfel, nimeni nu va mai putea accesa contul dv. de pe dispozitivul respectiv”, explică Google. Alternativ, schimbarea parolei principale a contului va revoca toate parolele de aplicație existente.
  3. Datele salvate pe dispozitiv. Fișierele și informațiile deja descărcate pe dispozitiv rămân stocate local, chiar dacă ați închis sesiunea. În cazul în care intenționați să vindeți sau să cedați un dispozitiv, este esențial să ștergeți manual toate datele și aplicațiile. Google recomandă, de asemenea, ștergerea cache-ului și a cookie-urilor din browser, mai ales dacă dispozitivul a fost utilizat în comun.

Cum să eliminați complet accesul unui dispozitiv?

Pentru a vă asigura că accesul unui dispozitiv sau aplicații a fost complet revocat, urmați acești pași, recomandați de Selectra:

  1. Închideți toate sesiunile. Accesați contul Google, mergeți la „Securitate și conectare”, selectați „Dispozitivele dv.” și apăsați „Gestionați toate dispozitivele”. Deconectați toate sesiunile care apar sub numele dispozitivului vizat.
  2. Revocați permisiunile aplicațiilor terțe. Pe pagina dedicată conexiunilor terțe, localizați aplicația, apăsați pe „Afișați detalii”, apoi „Eliminați accesul” și confirmați acțiunea.
  3. Ștergeți parolele de aplicație. Identificați parolele generate pentru dispozitivul sau aplicația respectivă în secțiunea „Parole de aplicație” și ștergeți-le.
  4. Verificați setările Gmail și de recuperare. Examinați regulile de redirecționare automată, filtrele, delegările de mesagerie și accesul prin IMAP sau POP. De asemenea, asigurați-vă că adresa de e-mail și numărul de telefon de recuperare sunt corecte.
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