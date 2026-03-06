România, destinația ideală pentru britanici

Tot mai mulți britanici aleg să renunțe la destinațiile clasice de vară precum Franța, Spania sau Grecia și să descopere Europa de Est, unde prețurile sunt mai mici, iar locurile sunt mai puțin aglomerate de turiști.

În acest context, România devine una dintre destinațiile tot mai populare pentru city break-uri.

Orașe precum București și Sibiu sunt apreciate pentru centrele istorice, cultura bogată și gastronomia locală, toate la prețuri accesibile pentru vizitatori.

Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice rămâne Castelul Bran, aflat lângă Brașov și asociat cu legenda lui Dracula. Castelul atrage tot mai mulți turiști britanici, iar recenziile acestora sunt entuziaste.

Un vizitator a scris: „Castel foarte interesant, frumos și înfricoșător. Turul este foarte bine realizat… Din cauza acelei atmosfere «înfricoșătoare», castelul arată și mai bine noaptea”.

Un alt turist a descris locul astfel: „Foarte pitoresc! Castel absolut frumos și bine întreținut”.

Și capitala României câștigă popularitate. Supranumit „Micul Paris”, Bucureștiul atrage vizitatori prin combinația de arhitectură din epoca comunistă, clădiri istorice și viață de noapte animată.

Potrivit datelor citate, în prima jumătate a anului 2025, Bucureștiul a înregistrat aproape 954.000 de sosiri și 1,93 de milioane de înnoptări, semn al interesului tot mai mare pentru oraș.

Asta deși, chiar dacă în aproape toate statele membre UE s-au înregistrat creșteri ale numărului de nopți, România a înregistrat scăderi.

Topul destinațiilor ieftine din Europa de Est pentru turiștii britanici

În topul prezentat de Daily Mail sunt și alte țări din Europa de Est:

1. Polonia

Polonia se află pe primul loc în clasament și rămâne cea mai populară destinație de city break pentru pasagerii britanici ai Wizz Air, pentru al cincilea an consecutiv. Zborurile spre Polonia reprezintă mai mult de o cincime din toate rezervările de city break efectuate de turiștii care folosesc Wizz Air în 2025.

Orașe precum Varșovia, Cracovia și Gdansk atrag turiștii datorită arhitecturii istorice, culturii bogate și vieții de noapte vibrante. În plus, prețurile sunt foarte accesibile.

Piata centrala din Cracovia la Apus
Piața centrală din Cracovia Foto: Ioana Ion

În Cracovia, de exemplu, o halbă de bere costă în medie doar 3,73 de lire sterline.

Stațiunea montană Zakopane, supranumită „Alpii Poloniei”, devine tot mai populară datorită lacurilor, cabanelor din lemn și băilor termale.

2. România

România ocupă locul doi în clasament și este apreciată pentru orașele istorice, peisajele din Transilvania și obiectivele turistice celebre, precum Castelul Bran.

Peisaj cu faimosul Castel Bran, între Transilvania și Valahia
Castelul Bran Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Imago

Orașe precum București, Sibiu sau Brașov oferă turiștilor combinația ideală de cultură, istorie și gastronomie, la prețuri accesibile pentru vacanțe scurte.

3. Ungaria

Ungaria se clasează pe locul trei, iar capitala Budapesta este principalul punct de atracție pentru turiști.

Orașul este renumit pentru băile termale, barurile „ruin pub”, arhitectura spectaculoasă și croazierele pe Dunăre.

Un turist a scris despre Castelul Buda: „O structură frumoasă, care spune povestea orașului. De asemenea, găzduiește Galeria Națională. Priveliști uluitoare de la balcoanele sale, deoarece are vedere la întregul oraș și la Dunăre!”.

Un alt vizitator a adăugat: „O clădire spectaculoasă – unul dintre reperele orașului, aproape complet distrusă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Renovarea arată bine, chiar și realizată în stilul realismului socialist. Sala Sfântul Ștefan, redeschisă, este spectaculoasă”.

Palatul baroc Festetics din Keszthely, localitate langa lacul Balaton, din Ungaria.
Palatul baroc Festetics, de lângă Lacul Balaton, atrage și el o mulțime de vizitatori. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ioana Ion/Libertatea

În afara capitalei, Lacul Balaton este descris de turiști drept „o destinație obligatorie” și „o bijuterie ascunsă”.

Un turist a povestit: „Lacul Balaton este o comoară ascunsă dacă știi unde să mergi. Am avut plăcerea de a înota într-un loc neturistic, departe de aglomerația obișnuită”.

4. Albania

Albania a urcat pe locul patru în clasament și devine rapid una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii cu buget redus.

Capitala Tirana oferă o combinație de istorie, arhitectură și restaurante accesibile, iar Riviera albaneză este tot mai apreciată de turiști.

Vedere panoramică asupra Ksamil, Riviera Albaneză. Insulele Ksamil sunt situate în apropierea orașului Saranda.
Ksamil, Riviera Albaneză, denumit și Maldivele Europei Foto: Shutterstock

Plajele din zonă au fost supranumite chiar „Maldivele Europei”, datorită nisipului alb și apei turcoaz.

Plaja Livadi este una dintre cele mai apreciate destinații. Un turist a scris: „Plajă foarte liniștită și ferită de vânturi. Vedere frumoasă asupra Horei și marea transparentă. Multe taverne mici în jur, toate servesc mâncare excelentă (Adonis, preferata noastră)”.

Britanicii aleg tot mai des vacanțe în Europa de Est

Directorul general al Wizz Air UK, Yvonne Moynihan, spune că interesul britanicilor pentru city break-uri în Europa de Est este în continuă creștere.

„City break-urile au devenit o parte esențială a calendarului de călătorie britanic și observăm o tendință clară în ceea ce privește locurile pe care turiștii le aleg”.

Ea a subliniat că „Europa de Est continuă să depășească destinațiile tradiționale preferate ale city break-urilor, clienții căutând destinații vibrante, mai puțin cunoscute, care oferă experiențe incredibile la un preț accesibil”.

Și americanii sunt trimiși să viziteze Castelul Corvinilor, din Hunedoara: „Desprins direct din paginile unei epopei medievale”.

O cafenea din București a fost aleasă în top 100 cele mai bune cafenele din lume
Știri România 11:51
O cafenea din București a fost aleasă în top 100 cele mai bune cafenele din lume
România atinge un record european cu rețeaua RoNaQCI de comunicații cuantice, una dintre cele mai mari infrastructuri QKD din Europa
Știri România 10:26
România atinge un record european cu rețeaua RoNaQCI de comunicații cuantice, una dintre cele mai mari infrastructuri QKD din Europa
Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” continuă la Antena 1, dar sub un alt nume. Anunțul făcut de Ruxandra Ion
Stiri Mondene 11:40
Serialul „Iubire cu parfum de lavandă” continuă la Antena 1, dar sub un alt nume. Anunțul făcut de Ruxandra Ion
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Stiri Mondene 11:07
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
