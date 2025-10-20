O recunoaștere publică a venit chiar de la ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la conferința „Sănătatea mintală în era digitală” organizată la București de revita Q Magzine: „Astăzi, Ministerul Sănătății nu are o strategie pentru adicțiile din spațiul virtual. Nu există niciun centru de sănătate mintală în România, funcțional, care să poată consilia și trata copiii minori și adolescenții dependenți de mediul online.”

Totuși, ministrul a promis că, în perioada următoare, vor fi construite șase centre dedicate acestei probleme urgente.

Pericolul, confirmat de specialiști

La eveniment, experți din România și din străinătate au tras un semnal de alarmă.

Profesorul Martin Jan Stránský, neurolog la Universitatea Yale, a prezentat o radiografie severă a efectelor tehnologiei asupra creierului: „Ne prostim. IQ-ul a încetat să mai crească după anul 2000. Utilizarea excesivă a telefoanelor este asociată cu performanțe școlare mai slabe și instabilitate emoțională.”

Neurologul a citat studii internaționale și a provocat autoritățile române să urmeze exemplul celor 69 de state care au interzis telefoanele mobile în școli. O măsură pe care UNESCO o recomandă deja.

Paradoxul hiperconectivității

Un studiu IRES, prezentat de sociologul Vasile Dîncu, arată un paradox: 90% dintre români sunt conectați la internet, dar cu cât ești mai conectat, cu atât ești mai singur. Sociologul subliniază că bunăstarea digitală trebuie să devină o strategie națională.

Pe de altă parte, academicianul Vlad Ciurea a atras atenția asupra controlului: „Noi trebuie să controlăm tehnologia, nu tehnologia pe noi. Am văzut oameni care dorm cu telefonul în pat, ceea ce este o mare nenorocire.”

De asemenea, a fost menționată Legea majoratului digital, deja adoptată de Senat, care le va permite tinerilor sub 16 ani să își creeze conturi pe rețelele sociale doar cu acordul părinților.

Mărturia care cutremură

Cea mai emoționantă parte a conferinței a fost mărturia unei mame. Roxana Dima a povestit despre fiul ei de 12 ani, care a fost diagnosticat cu anorexie nervoasă, o tulburare gravă asociată presiunii și modelelor din mediul online.

„David mânca o banană la două zile, măsurată și cântărită. 14 luni de iad. Nici în cele mai negre scenarii nu mi-a trecut prin minte că propriul copil ar putea cădea pradă unei boli psihice născute din influențele online.”, a declarat Roxana Dima.

Concluzia generală a specialiștilor exte că România are nevoie urgentă de o strategie națională care să pună la aceeași masă educația, familia și instituțiile medicale pentru a proteja noile generații în era digitală.

