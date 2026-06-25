Cum funcționează noua politică

Modificarea intră în vigoare imediat și permite familiilor să economisească bani, conform comunicatului companiei. Totuși, locurile gratuite alocate aleatoriu vor fi, cel mai probabil, situate în partea din spate a aeronavei, unde spațiul este mai puțin solicitat. Părinții care doresc să se așeze mai aproape de partea din față a avionului vor fi nevoiți să plătească suplimentar.

Într-un comunicat emis în această dimineață, Ryanair a declarat: „Această modificare minoră a politicii va alinia politica Ryanair privind locurile pentru familii cu cea a majorității celorlalte companii aeriene din UE, ceea ce răspunde dorinței autorităților de reglementare din Europa de a înăbuși inovația și progresul. Modificarea va fi neutră din punctul de vedere al veniturilor pentru Ryanair, în timp ce familiile vor continua să economisească miliarde de euro în fiecare an alegând să călătorească cu compania aeriană cu cele mai mici prețuri din Europa”.

Ancheta care a determinat schimbarea regulilor Ryanair

Decizia Ryanair vine la două săptămâni după ce Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) din Marea Britanie a lansat o anchetă privind taxele percepute părinților care doresc să stea lângă copiii lor în timpul zborurilor. CMA a exprimat îngrijorări cu privire la faptul că această practică ar putea încălca legislația privind protecția consumatorilor.

Potrivit CMA, Ryanair cerea părinților să plătească aproximativ 8 lire sterline (aproximativ 10 euro) pe sens pentru a rezerva un „loc obligatoriu pentru familie”, în timp ce copiilor li se alocau gratuit locuri lângă aceștia. Copiii sub doi ani trebuiau să stea în poala părinților, iar rezervările pentru locuri rămâneau opționale pentru ceilalți pasageri.

Hayley Fletcher, director senior pentru protecția consumatorilor la CMA, a declarat: „Multe familii economisesc pentru a-și permite o vacanță de vară și știm că taxele suplimentare pot crește rapid prețul. Ancheta noastră va analiza abordarea Ryanair privind rezervările de locuri pentru familii și modul în care costul este prezentat consumatorilor, pentru a determina dacă acestea respectă legislația privind protecția consumatorilor”.

Reacția Ryanair la investigație

În momentul lansării investigației, Ryanair a calificat inițiativa CMA drept „falsă” și „o încercare eșuată a guvernului Starmer de a se preface că îi pasă de consumatori”. Un purtător de cuvânt al companiei a subliniat ulterior că „politica sa de lungă durată privind locurile pentru familii respectă pe deplin toate legile și reglementările relevante. Ryanair nu percepe nicio taxă pentru copiii care stau lângă părinți sau adultul însoțitor”.

Diferențe față de alte companii aeriene

Ryanair este „singura companie aeriană majoră care zboară din Marea Britanie și impune această taxă”. Alte companii aeriene permit familiilor să stea împreună fără costuri suplimentare sau alocă automat locuri împreună în momentul rezervării, conform datelor CMA.

Noua politică Ryanair vizează clarificarea practicilor sale și reducerea criticilor venite din partea autorităților de reglementare, păstrând în același timp promisiunea de a oferi cele mai accesibile tarife din Europa.