Sakura – festivalul primăverii în Japonia (PUBLICITATE)

Japonia este fascinantă în luna martie când milioane de cireși înfloresc aproape în același timp, iar locuitorii ies pe stradă să privească frumoasele flori rozalii. Obiceiul se numește ”hanami” și a fost început de împărații și vechii samurai, între anii 710-794.

O ocazie potrivită să explorezi Japonia în timpul Sakura, poate fi circuitul de 11 zile de la Europa Travel, cu un itinerariu complex ce îți descoperă Tokyo, Kyoto, Hakone, Osaka, dar și alte locuri încântătoare grație excursiilor opționale.

Culori de primăvară în Tokyo și Hakone

Pentru orice pasionat de istorie Tokyo se află pe lista cu locuri de văzut într-o viață, fie că ești dornic să descoperi cele mai futuriste construcții sau pur și simplu vrei să faci cunoștință cu fascinanta cultură niponă.

Capitala Japoniei este într-o continuă mișcare și dezvoltare, unde elementele tradiționale se îmbină de minune cu arhitectura modernă, iar templele vechi de mii de ani se ghemuiesc pe lângă zgârie norii și turnurile cu fațade din sticlă. Simbolul metropolei este Palatul Imperial, un complex de clădiri și grădini fantastice ce poate fi vizitat numai două zile pe an, fiind reședința oficială a Împăratului. În turul pietonal de la Europa Travel vei putea descoperi Templul budist Asakusa, care ar fi fost construit în anul 628 pentru a adăposti statuia Zeiței Compasiunii, Kannon ce a fost găsită în râul Sumida, fiind astfel cel mai vechi lăcaș de cult din Tokyo.

Câmpurile pline de cireși sălbatici, văile fumegânde și malurile lacurilor decorate cu flori pastelate din Hakone îți oferă cele mai reprezentative imagini ale Japoniei tradiționale, cu Bătrânul Fuji-San pe fundal ce păzește îndeaproape regiunea.

În circuitul de la Europa Travel vei face o croazieră relaxantă pe Lacul Ashi captând cele mai pitorești peisaje și te vei opri în Atami, o stațiune rustică traversată de izvoare termale, cunoscute pentru valoarea terapeutică încă din secolul al-VIII-lea când vechii samurai obișnuiau să se scufunde în aceste ape calde pentru a-și recăpăta puterile.

Kyoto, cel mai pitoresc oraș din Japonia

Cu sute de temple budiste și pagode aurii, mii de porți roșii și o impresionantă pădure de bambus, nu este de mirare de ce Kyoto poartă supranumele de Capitala Japoniei Tradiționale, fiind locul perfect unde poți celebra Sărbătoarea Cireșilor Înfloriți.

Vizitează în Kyoto somptuosul templu Kiyomizu-dera care a fost construit prima dată în anul 778 când orașul devenea capitală imperială. Cele mai impresionante construcții sunt pagoda pe trei niveluri și sala principală unde Bodhisattva este reprezentat cu 11 capete. De aici te poți îndrepta spre Altarul Fushimi Inari Shrine, unde găsești cele mai multe porți tradiționale cunoscute sub numele de torri și impresionantul Templu Kinkaku-ji numit Pavilionul de Aur, ce este amplasat într-o luxuriantă grădină japoneză cu iazuri.

Cele mai de seamă castele nipone

Simbolul orașului este Castelul Nijo, reședința primului shogun din perioada Edo, care obișnuia să privească florile de cireși în parcul cu alei labirintice mărginite de conifere. Imprecionantul complex este declarat monument UNESCO, astfel că adună în fiecare an milioane de vizitatori.

Cu toate astea, cel mai cunoscut și vizitat castel din Japonia este Himeji supranumit și ”Castelul Egretei Albe” datorită pereților albi, având o poziție fantastică pe dealul Himeyama, înconjurat de cireși sălbatici. În Osaka vei putea vizita și cel mai mare castel medieval japonez, iar priveliștile asupra cireșilor înfloriți le vei putea capta din cele mai înalt punct de belvedre – Clădirea Umeda Sky.

Turoperatorul Europa Travel îți propune ca în acest circuit să descoperi în excursii opționale și locuri deosebite ca Nikko, unde se află spectaculoasa Cascadă Kegon, Nara, orașul celebru pentru Templul Todaiji, unde se află cea mai mare statuie de bronz a lui Buddha, dar și Hiroshima cu Insula Miyajima.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Japonia – Sărbătoarea Cireșilor Înfloriți – tarif: 2499 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Tokyo, 1 noapte in zona Hakone/Atami, 2 nopti in Kyoto, 2 nopti in zona Osaka) cazare cu mic dejun la hoteluri 3*, transport avion, tururi si transferuri conform program, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.