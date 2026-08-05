Atacul armat s-a petrecut în jurul orei locale 22:30, în cartierul Polygone din Valence. Din primele date oferite de anchetatori, un grup de persoane care se afla pe stradă a devenit ținta directă a atacatorilor dintr-un autoturism.

Cum s-a produs atacul din cartierul Polygone

Grupul de tineri se afla în zona rezidențială când un autoturism s-a apropiat rapid de ei. Fără un avertisment prealabil, din mașină s-a deschis focul în rafală, folosindu-se o armă automată de tip pușcă de asalt.

„O mașină s-a oprit în apropierea grupului, din ea s-a deschis focul, iar apoi vehiculul a părăsit în viteză locul faptei”, au transmis surse din cadrul poliției franceze.

Imediat după atac, autorii au fugit de la fața locului. La scurt timp și la câțiva kilometri distanță de cartierul Polygone, polițiștii au descoperit un autoturism complet incendiat.

Anchetatorii bănuiesc că este vorba despre mijlocul de transport utilizat de atacatori, o tactică folosită frecvent de grupările de infractori pentru a șterge amprentele și probele ADN.

Victime foarte tinere și alertă la spital

Bilanțul provizoriu al atacului indică șase persoane rănite: cinci bărbați și o femeie. Toate victimele au vârste extrem de tinere, fiind cuprinse între 15 și 22 de ani.

Sursele medicale și ale serviciilor de salvare confirmă că starea a doi dintre răniți este gravă, iar una dintre victime se află în stare critică la spital, medicii luptând pentru a-i salva viața.

Echipajele de intervenție au acordat primul ajutor la fața locului și au transportat de urgență victimele la unitățile spitalicești din regiune.

În paralel, perimetrul din cartierul Polygone a fost securizat de forțele de poliție pentru prelevarea de probe și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs atacul.

Anchetatorii iau în calcul toate ipotezele, inclusiv o reglare de conturi între grupări rivale.

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