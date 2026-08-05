Andrei se alătură Super după un parcurs de peste 20 de ani în industriile de media, servicii digitale și tehnologie, unde a deținut roluri de conducere în unele dintre cele mai importante companii din România. Cel mai recent, a fost Managing Director al Ringier România, coordonând unul dintre cele mai mari portofolii de publicații și platforme digitale din țară, incluzând Libertatea, ELLE și Viva.

Anterior, Andrei a condus divizia Digital Business a PRO TV, postul de televiziune cu cea mai mare audiență din România, fiind responsabil de dezvoltarea platformelor digitale ale grupului care deține PRO TV, de campaniile de publicitate digitală, de strategia de conținut și de extinderea platformei de streaming VOYO. De asemenea, a deținut funcții de management în cadrul OLX Group, Mediafax, Adevărul Holding și Medien Holding, contribuind la transformarea digitală, dezvoltarea produselor și accelerarea creșterii comerciale a acestor organizații.

Experiența sa în dezvoltarea strategiilor comerciale, transformarea organizațiilor și construirea unor branduri puternice va consolida echipa de management a Super România și va susține creșterea sustenabilă a uneia dintre cele mai importante piețe din portofoliul grupului.

Andrei Popa, General Manager, Super România:

„Suntem încântați de faptul că Andrei Bereandă se alătură echipei Super. Experiența sa în construirea și dezvoltarea unor businessuri digitale de referință, precum și perspectiva pe care o are asupra transformării comerciale și a tendințelor manifestate de consumatori, vor aduce o contribuție esențială în următoarea etapă de dezvoltare a companiei noastre în România.

Sunt convins că expertiza lui Andrei ne va ajuta să continuăm să inovăm pentru clienții noștri. Împreună vom construi experiențe și vom modela produsele digitale care vor defini viitorul divertismentului.”

Andrei Bereandă, Vicepreședinte Comercial, Super România:

„Super este una dintre cele mai dinamice companii de tehnologie și divertisment din regiune, construită în jurul unei culturi orientate spre performanță, inovație și dezvoltare continuă.

Sunt încântat să mă alătur acestei echipe într-un moment de transformare atât de important pentru companie și sunt nerăbdător să contribui la consolidarea strategiei comerciale și la dezvoltarea celui mai complex ecosistem multibrand din România.”

Numirea lui Andrei Bereandă în acest rol reflectă angajamentul Super de a investi în lideri care înțeleg în profunzime comportamentul consumatorilor și pot transforma aceste perspective în experiențe inovative. România este una dintre cele mai importante piețe din portofoliul companie și un centru de dezvoltare pentru inițiative comerciale care sunt ulterior extinse la nivel global.

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Despre Super

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului.

Având operațiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia și Brazilia, precum și centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croația, Marea Britanie și România, Super modelează viitorul divertismentului la scară globală și interacționează cu milioane de clienți din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei este susținută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania și-a consolidat poziția financiară printr-un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone și accelerând expansiunea globală.

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