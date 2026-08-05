Cod portocaliu de caniculă și galben de instabilitate atmosferică

Pentru intervalul 5 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, meteorologii au instituit un Cod Portocaliu de caniculă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 18…21 de grade Celsius.

De asemenea, joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00, va fi în vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferică, ce va aduce rafale puternice de vânt, vijelii și căderi de precipitații.

Prognoza ANM pe zile pentru București

Miercuri, 5 august, ora 10:00 – joi, 6 august, ora 9:00

Prima zi a intervalului aduce un val de căldură intens. Vremea va fi caniculară, cu o maximă termică ce va atinge 37…38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele ITU va trece de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil în timpul zilei și mai mult senin noaptea, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 18 și 21 de grade.

Joi, 6 august, ora 9:00 – vineri, 7 august, ora 9:00

Aerul sufocant va persista, maxima fiind din nou de 37…38 de grade. După-amiaza însă, vremea devine instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare și se vor înregistra intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 60…80 km/h.

Vor fi descărcări electrice și averse de 5…10 l/mp, izolat de peste 15 l/mp. Noaptea va fi din nou tropicală, cu valori minime de 19…21 de grade.

Vineri, 7 august, ora 9:00 – sâmbătă, 8 august, ora 9:00

Căldura rămâne accentuată, deși valorile maxime vor scădea ușor, situându-se în jurul a 35 de grade Celsius. Indicele temperatură-umezeală va continua să depășească pragul de 80 de unități. În a doua parte a zilei crește din nou probabilitatea pentru înnorări, descărcări electrice, ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului de 50…60 km/h. Minima nopții va fi de 19…21 de grade.

Sâmbătă, 8 august, ora 9:00 – duminică, 9 august, ora 10:00

Canicula se menține în Capitală, cu o maximă de 34…35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat.

După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua din nou, manifestându-se prin vijelii, descărcări electrice și averse ce pot avea caracter torențial, acumulându-se cantități de apă de 10…15 l/mp. Minima termică se va încadra între 18 și 20 de grade.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo, va actualiza aceste mesaje inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate de tip nowcasting.

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