Simplu, dar eficient

Spaniolii, italienii și grecii au dezvoltat, de-a lungul generațiilor, o serie de obiceiuri simple, dar extrem de eficiente, care le permit să își continue viața chiar și atunci când termometrele depășesc 40 de grade Celsius.

Având o experiență vastă acumulată de-a lungul generațiilor, aceștia au dezvoltat mecanisme clare și obiceiuri zilnice riguroase pentru a se proteja de efectele devastatoare ale arșiței.

Conform unei analize realizate de Deutsche Welle, adaptarea la condițiile meteo extreme nu reprezintă doar un confort, ci o necesitate de bază pe care și țările din regiunile mai nordice ar trebui să o asimileze rapid.

Managementul inteligent al locuinței și refugiile climatice

Prima linie de apărare împotriva caniculei începe chiar în interiorul caselor. Spre deosebire de locuitorii din centrul sau nordul Europei, care au tendința de a deschide ferestrele pentru ventilație, cetățenii din sud aplică o regulă strictă de izolare. Ferestrele, obloanele și jaluzelele sunt închise complet pe parcursul întregii zile, blocând pătrunderea aerului fierbinte și a radiațiilor solare direct în locuințe.

Aerisirea spațiilor se face exclusiv în momentele cele mai răcoroase ale nopții sau la primele ore ale dimineții.

În plus, atunci când temperaturile din case devin de nesuportat în ciuda măsurilor preventive, oamenii au învățat să se retragă strategic în spații publice dotate cu sisteme performante de aer condiționat, evitând astfel expunerea prelungită la stres termic în momentele critice ale amiezii.

Reorganizarea programului zilnic

Un alt pilon central al strategiei din sudul Europei constă în modificarea radicală a ritmului cotidian. În orele în care soarele arde cel mai puternic, activitățile exterioare și economice încetinesc semnificativ sau se opresc complet.

Oamenii evită deplasările inutile și efortul fizic intens în intervalul prânzului, preferând să își conserve energia în spații adăpostite. Dacă este posibil, a trage un pui de somn în mijlocul zilei revitalizează organismul.

Transformarea cea mai vizibilă se produce odată cu lăsarea serii. Orașele și satele din zona mediteraneană se retrezesc la viață abia după ce apune soarele, iar valorile termice încep în sfârșit să scadă.

Străzile, terasele și spațiile publice se umplu de oameni la ore la care în alte părți ale Europei activitatea se încheie, transformând noaptea în principalul interval dedicat socializării și relaxării în siguranță.

Regula strictă legată de alcool și meniu antiarșiță

În țări precum Spania sau Franța, unde cultura gastronomică include adesea un pahar de alcool la masă, locuitorii au învățat să aplice o disciplină riguroasă în perioadele caniculare. Deși mulți oameni obișnuiesc să consume o bere rece sau un pahar de vin la masa de prânz, regula de aur este moderația absolută: se rezumă strict la atât și nu mai mult.

Pe lângă atenția sporită la băuturi, compoziția meniului de prânz devine vitală în zilele de vară. În loc să încarce organismul cu preparate grele și grase, care necesită un efort digestiv uriaș și cresc temperatura internă a corpului, locuitorii din Spania sau Grecia mizează pe alimente extrem de ușoare.

Salatele hidratante pe bază de castraveți și roșii proaspete sunt nelipsite de pe mesele mediteraneenilor, fiind o sursă excelentă de apă și săruri minerale.

De asemenea, supele reci, cum este faimosul gazpacho spaniol, sunt preferate pentru că hrănesc și răcoresc simultan, fără să lase o senzație de îngreunare. La finalul mesei, desertul este aproape întotdeauna înlocuit de felii de pepene, fructul ideal pentru menținerea unui nivel optim de hidratare pe parcursul întregii după-amiezi.

Valul extrem de căldură continuă să sufoce Europa, cu temperaturi record și alerte roșii. Franța, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie se confruntă cu efectele caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, potrivit AFP.



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