„Echipa de prim răspuns Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu intervine în zona Bâlea pentru asistarea unui grup de turiști rămași în zona montană în urma unei avarii produse la telecabină.

Din fericire, situația nu este una gravă, iar toate persoanele sunt în siguranță. Acestea sunt asistate atât de personalul telecabinei, cât și de salvatorii montani, urmând să fie însoțite în condiții de siguranță către Bâlea Cascadă”, a transmis inițial Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont, pe Facebook.

Ulterior, salvamontiștii sibieni au început să-i coboare la sol pe cei 18 turiști blocați în cele două cabine ale Telecabinei de la Bâlea cu ajutorul unor cabluri speciale, relatează Agerpres.

Telecabina de la Bâlea face posibil transportul pe cablu între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș.

Nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. Salvamontiștii sibieni au intervenit, miercuri, 6 martie 2024, pentru recuperarea a cinci turiști care au rămas blocați pentru câteva ore în telecabina de la Bâlea Lac, după ce pilonul 2 s-a oprit deasupra Cascadei de la Valea Bâlii.