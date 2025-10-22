Pregătirea copiilor înainte de călătorie

Potrivit Daily Mail, Andrea consideră că secretul pentru o călătorie eficientă pentru familii este „pregătirea”.

„Mulți dintre noi suntem și părinți, și ne dorim cu adevărat ca fiecare familie să aibă un început minunat de vacanță”.

Andrea subliniază importanța pregătirii copiilor pentru zbor și explicării a ceea ce urmează să se întâmple.

„Pregătirea este totul când vine vorba de a menține copiii calmi”, afirmă ea.

„Înainte de a pleca spre aeroport, vorbiți-le despre ce urmează să se întâmple”, spune însoțitoarea de zbor.

Ea recomandă ca părinții să le explice copiilor procesul de check-in, controlul de securitate și decolarea, transformând totul într-o experiență plăcută, nu într-un motiv de îngrijorare. În ceea ce privește îmbarcarea, Andrea a observat două abordări diferite, în funcție de personalitatea copiilor.

„Unele familii preferă să se îmbarce cât mai devreme pentru a avea timp să se așeze și să pregătească copiii fără grabă”, explică ea. „Dar am văzut și părinți care preferă să se îmbarce ultimii, mai ales dacă cei mici nu pot sta liniștiți mult timp”.

Activități pentru zbor

Menținerea copiilor ocupați în timpul zborului poate fi o provocare, chiar și pentru călătoriile scurte. Andrea recomandă părinților să împacheteze o varietate de activități și jucării.

„Recomand să împachetați o geantă mică plină cu de toate – jucării, activități și gustări diverse”, spune ea.

„Funcționează de minune să-i lăsați pe copii să-și împacheteze propriul bagaj sau să le oferiți jucării surpriză pe care nu le-au mai văzut”.

Un alt sfat oferit de însoțitoarea de zbor este să încurajeze copiii să deseneze pentru echipajul de cabină.

„Ne place să primim desene și avem mereu la îndemână autocolante pentru fiecare zbor”, adaugă Andrea.

Presiunea aerului și confortul termic

Presiunea aerului este o preocupare comună pentru părinți, dar Andrea spune că există soluții simple.

„Pentru bebeluși și copiii mici, alăptarea, biberonul sau suzeta în timpul decolării și aterizării sunt excelente, deoarece mișcarea de supt ajută la egalizarea presiunii din urechi”, explică ea. „Pentru copiii mai mari, oferiți-le bomboane gumate sau acadele cu aproximativ 30 de minute înainte de aterizare, deoarece atunci presiunea începe să crească”.

Andrea recomandă, de asemenea, îmbrăcarea copiilor în straturi pentru a gestiona variațiile de temperatură din avion.

„Întotdeauna recomand să îmbrăcați copilul în straturi, astfel încât să puteți adăuga sau scoate haine pentru a-l menține confortabil”, spune ea. De asemenea, sugerează ca părinții să împacheteze haine de schimb în caz de „vărsături sau accidente”.

Alte sfaturi utile

Pentru gustări, Andrea sugerează utilizarea tăvilor mici cu mai multe compartimente.

„Copiii le adoră și există ceva special în a avea multe gustări diferite în secțiuni separate care îi ține ocupați mult timp”, explică ea.

Compartimentele pot fi umplute cu fructe, biscuiți, cuburi de brânză, stafide și câteva dulciuri. Obiectele familiare, cum ar fi o pătură sau o jucărie de pluș, pot ajuta copiii să se simtă mai confortabil.

„În situația în care călătoriți în perioadele în care copilul ar trebui să doarmă, încurajez părinții să încerce să respecte rutina cât mai mult posibil”, spune Andrea. „Lăsați-i să doarmă dacă vor, veți ajunge la destinație mult mai odihniți și gata să vă bucurați de vacanță”.

Ajutor din partea echipajului de cabină

Andrea subliniază că echipajul de cabină este întotdeauna dispus să ajute.

„Am încălzit nenumărate biberoane, am adus pungi suplimentare pentru rău de mișcare, am oferit foi de colorat și chiar am distrat copiii mici pentru ca părinții să poată lua o pauză. Mulți dintre noi suntem părinți, deci înțelegem perfect cât de copleșitor poate fi”, adaugă ea.

În situația în care cei mici sunt agitați în avion, vă prezentăm câteva modalități prin care îi puteți liniști.

