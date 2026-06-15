Sighișoara, România: bijuteria medievală din Transilvania

Potrivit Travel Off Path, Sighișoara este una dintre cele mai autentice destinații medievale din Europa, descrisă ca o cetate „blocată în timp”, cu străzi pietruite, turnuri fortificate și case pastelate.

Orașul este considerat unul dintre cele mai bine păstrate centre istorice locuite din Europa, oferind o experiență autentică a „Lumii Vechi”, departe de destinațiile turistice aglomerate precum Paris sau Barcelona.

„Este ascunsă în Transilvania, emanând farmecul unui timp trecut pe care majoritatea locurilor nu ar putea decât visa să-l păstreze.”

„Această citadelă colorată, situată pe deal, pare blocată în timp”, notează sursa citată, subliniind farmecul său medieval intact.

Sighișoara reușește să-și păstreze farmecul medieval Foto: Ioana Ion

Sighișoara este apreciată și pentru atmosfera sa liniștită și pentru faptul că rămâne, încă, o destinație relativ subestimată pe harta turismului european.

Potrivit sursei citate, țara noastră este una dintre cele mai sigure din Europa, înregistrând un scor de 91/100, în rândul unui sondaj de pe site.

Visby, Suedia: orașul medieval de pe insula Gotland

Un alt oraș inclus în top este Visby, Suedia, un fost centru comercial hanseatic situat pe insula Gotland. Orașul este inclus în patrimoniul UNESCO și este cunoscut pentru zidurile sale medievale bine conservate, ruinele istorice și străduțele pietruite.

Visby este descris ca un „secret bine păstrat al Scandinaviei”, atrăgând vizitatori care caută o alternativă la destinațiile turistice aglomerate din Europa de Nord.

Košice, Slovacia: farmec est-european autentic

Košice, al doilea oraș ca mărime din Slovacia, este inclus în top pentru atmosfera sa istorică și arhitectura medievală impresionantă.

Orașul adăpostește catedrale gotice, piețe centrale elegante și oferă acces la zone naturale și peșteri din patrimoniul UNESCO din apropiere.

De altfel, aici putem vizita Catedrala Sfânta Elisabeta, cea mai mare catedrală din Slovacia.

Kosice este al doilea oraș ca mărime din Slovacia, după Bratislava Foto: Ioana Ion

În sezonul rece, Košice este descris ca un oraș cu atmosferă de basm, mai puțin cunoscut de turiștii internaționali.

Vianden, Luxemburg: satul cu un castel de poveste

Vianden, unul dintre cele mai pitorești sate din Luxemburg, este celebru pentru castelul său medieval spectaculos, amplasat pe un deal cu vedere asupra localității.

Deși Luxemburg este o destinație mică și scumpă, Vianden este considerat un loc ideal pentru o experiență autentică, cu acces facil datorită transportului public gratuit din țară.

Gaziantep, Turcia: capitala culinară a Orientului Apropiat

Gaziantep, inclus în același clasament, este recunoscut pentru gastronomia sa de renume mondial, fiind considerat un centru al bucătăriei turcești tradiționale.

Orașul este celebru pentru kebab, baclava și piețele sale istorice, dar și pentru patrimoniul său cultural, cu moschei vechi și bazaruri animate.

Deși este situat într-o zonă geopolitică sensibilă, Gaziantep continuă să atragă turiști interesați de experiențe autentice și cultură locală profundă.

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