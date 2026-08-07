Căldura va fi greu de suportat în regiunile vestice și sudice, în timp ce în zona montană și în regiunile centrale se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, între orele 10:00 și 21:00, un Cod Galben de val de căldură va fi în vigoare în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor oscila între 35 și 36 de grade Celsius, menținând atmosfera extrem de caldă pe tot parcursul amiezii.

Cod Galben de instabilitate atmosferică: Vijelii și grindină

În paralel cu aerul fierbinte, fenomenele convective vor crea probleme în alte regiuni ale țării. Un al doilea Cod Galben emis de ANM, valabil sâmbătă între orele 12:00 și 21:00, vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată.

Avertizarea acoperă cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zonele de munte. În aceste teritorii sunt așteptate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce vor atinge 50…70 km/h, iar pe arii restrânse chiar peste 80 km/h. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice frecvente și izolat grindină de mici dimensiuni, cu diametre de 1…2 cm.

În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar la munte, pe suprafețe izolate, se pot acumula între 30 și 50 l/mp.

Vânt susținut în sud-estul țării

Meteorologii atrag atenția că aversele nu vor fi singurul fenomen de interes. În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze ce vor înregistra în general între 40 și 60 km/h.

Turiștii aflați pe litoral și locuitorii din sud-estul țării trebuie să se aștepte la o zi vântoasă, deși temperaturile rămân ridicate. ANM precizează că va actualiza mesajele în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

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