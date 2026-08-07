Tokyo, liderul clasamentului

Capitala Japoniei a obținut primul loc datorită scorurilor excelente pentru fericire și viața de noapte. Deși doar o treime dintre participanți consideră că o noapte de distracție este accesibilă, Tokyo s-a remarcat ca un oraș vibrant și plin de oportunități pentru tineri.

Porto, Portugalia, pe locul al doilea

Pe locul doi s-a clasat Porto, al doilea oraș ca mărime din Portugalia. Tinerii apreciază în mod deosebit sentimentul puternic de comunitate și accesibilitatea economică pentru restaurante, băuturi și cultură.

„Porto este un oraș frumos”, au declarat unanim cei intervievați.

Melbourne, Australia: cultura pe primul loc

Melbourne ocupă poziția a treia, datorită scenei culturale vibrante. Aproximativ 97% dintre respondenți au lăudat diversitatea ofertei culturale, de la teatru independent la spectacole de improvizație. Cu toate acestea, costul ridicat al vieții a fost remarcat ca un dezavantaj major.

Edinburgh: cel mai bun oraș din Regatul Unit

Edinburgh, pe locul patru, a depășit Londra și s-a remarcat prin spațiile verzi, viața de noapte și evenimentele culturale, inclusiv Festivalul Internațional de la Edinburgh, care oferă bilete reduse pentru tinerii sub 30 de ani. Aproximativ 90% dintre respondenți au declarat că sunt mai fericiți aici decât în alte locuri în care au locuit.

Shanghai completează top 5

Pe locul cinci, Shanghai a fost apreciat ca un oraș sociabil și accesibil, unde 76% dintre tinerii intervievați au declarat că este ușor să-ți faci prieteni.

Time Out a descris metropola chineză drept „un oraș sociabil și relativ accesibil, unde tinerii pot accesa viața de noapte, cultura și un număr tot mai mare de spații comunitare”.

Europa domină clasamentul

Jumătate dintre primele 20 de orașe din acest clasament se află în Europa. Pe lângă Porto și Edinburgh, alte orașe europene menționate în top sunt Copenhaga, Berlin, Valencia, Napoli, Cracovia, Paris, Atena și Viena.

Lista completă a celor mai bune orașe pentru Generația Z în 2026:

  1. Tokyo, Japonia
  2. Porto, Portugalia
  3. Melbourne, Australia
  4. Edinburgh, Regatul Unit
  5. Shanghai, China
  6. New York City, SUA
  7. Copenhaga, Danemarca
  8. Berlin, Germania
  9. Valencia, Spania
  10. Bangkok, Thailanda
  11. Napoli, Italia
  12. Cape Town, Africa de Sud
  13. Cracovia, Polonia
  14. Seul, Coreea de Sud
  15. Paris, Franța
  16. Atena, Grecia
  17. Mexico City, Mexic
  18. Rio de Janeiro, Brazilia
  19. Vancouver, Canada
  20. Viena, Austria

Euronews subliniază că selecția a fost realizată pe baza opiniilor tinerilor din întreaga lume, scoțând în evidență orașele care oferă cele mai bune condiții de trai pentru cei născuți între 1997 și 2012. Aceasta este o generație care prioritizează fericirea, accesibilitatea și stilul de viață activ.

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