O destinație cinematografică cu potențial turistic

„Odiseea” a avut un debut spectaculos la box office, generând încasări de peste 264 de milioane de dolari (196 de milioane de lire sterline) la nivel global în primul weekend. Filmul a fost cel mai bun debut din cariera regizorului, iar autoritățile locale speră să capitalizeze atenția Hollywood-ului pentru a transforma insula Favignana într-o destinație turistică de top.

Primarul Giuseppe Pagoto a declarat pentru Reuters: „Ideea este să le oferim vizitatorilor șansa de a experimenta etapele de producție ale filmului și să vadă unele dintre costumele și echipamentele utilizate în peliculă”.

Planurile includ deschiderea unei expoziții permanente la fostul stabiliment de ton Florio, care a fost folosit drept cartier general pentru producție, cu sprijinul departamentului de cultură al Siciliei și Universal Pictures.

Atracțiile insulei „Fluturele mare pe mare”

Cea mai mare dintre insulele Egadi, Favignana, este adesea numită „fluturele mare pe mare” datorită formei sale unice. Insula atrage vizitatorii cu plajele sale spectaculoase, golfurile și peșterile pitorești, dar și cu atracții istorice precum Castelul Santa Caterina, situat pe cel mai înalt deal al insulei, care în film servește drept palatul lui Odiseu.

Un alt punct de interes este Palatul Florio, situat în port, dar și muzeul Ex Stabilimento Florio, o fostă fabrică de ton transformată într-un spațiu cultural. Un vizitator a descris muzeul drept «o expoziție cu adevărat fascinantă, unde poți învăța despre istoria fabricii de ton și procesele sale de producție».

Golful Cala Rossa, considerat una dintre cele mai frumoase plaje din zonă, este un alt loc preferat de turiști. Un utilizator Google a remarcat: „Plaja este incredibil de frumoasă, culoarea apei este de necrezut”.

De asemenea, se pot închiria biciclete pentru a explora golfurile Cala Rossa și Bue Marino.

Gastronomie și dezvoltare turistică

În ceea ce privește gastronomia, peștele este specialitatea locului. Vizitatorii sunt invitați să încerce delicatese precum bottarga (icre uscate de ton), salam de ton sau paste cu fructe de mare, alături de băuturi locale ca caffè al pistacchio sau Favignana spritz, o reinterpretare a clasicului cocktail cu suc de coacăze și cassis.

Pe lângă atracțiile naturale și culturale, insula începe să atragă și investiții în turismul de lux. Fostul sat de vacanță Valtur va fi transformat într-un resort de cinci stele, iar Palazzotto Florio din piața principală a insulei va deveni un hotel de lux, a cărui deschidere este planificată pentru iunie 2027.

Prevenirea supraturismului

Cu toate acestea, autoritățile locale sunt conștiente de riscurile supraturismului, care a afectat grav alte destinații europene renumite, precum Veneția și Florența. În zilele de vară, populația insulei, care numără în mod normal doar 3.000 de locuitori, poate ajunge la 40.000-50.000 de persoane, punând o presiune considerabilă asupra resurselor locale.

„Un val brusc de turiști ne-ar putea afecta”, a declarat Giacomo Incarbona, președintele asociației hotelierilor locali. El speră ca filmul să extindă sezonul turistic, în loc să provoace o creștere bruscă a numărului de vizitatori în plin sezon.

Pentru a gestiona cererea în creștere, municipalitatea a instalat 200 de balize de acostare în jurul insulei pentru a împiedica ancorarea bărcilor aproape de țărm și ia în considerare măsuri suplimentare pentru controlul fluxului de turiști.

Una dintre opțiuni ar putea fi legarea permiselor pentru vehiculele introduse pe insulă de o cerință de ședere minimă, autoritățile dorind să prelungească durata medie a vizitelor de la 5-6 zile la 10-15 zile.

O insulă cu farmec aparte

În pofida filmărilor și a interesului crescut, unii vizitatori fideli consideră că insula își păstrează în continuare autenticitatea.

Emanuela Amico, o turistă din Roma, a declarat: „Nu s-a schimbat prea mult până acum. Castelul este iluminat noaptea, iar pescarii care oferă tururi cu barca sunt foarte entuziasmați să le povestească vizitatorilor despre producție și să le arate locațiile filmărilor”.

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