Opt medalii pentru România la Olimpiada de Inteligență Artificială

Cei opt elevi români au fost selectați prin Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), platforma națională care promovează pregătirea în domenii precum machine learning, deep learning și procesarea limbajului natural.

România a fost reprezentată de două echipe, fiecare obținând rezultate remarcabile.

Medaliile de aur au fost câștigate de Alexandru Thury-Burileanu (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța), Roland Petrean (Colegiul Național „Silvania”, Zalău) și David Georgescu (Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara).

La categoria argint, Mihnea-Teodor Stoica (Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București) și Darius-Adrian Dobre (Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea) au impresionat juriul.

Medaliile de bronz au fost obținute de Iulian Nistor (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca), Daniel-Antoniu Bence-Muk (Colegiul Național „George Barițiu”, Cluj-Napoca) și Matei-Tudor Pop (Liceul Teoretic „Avram Iancu”).

Sprijin din partea mediului academic și a industriei

Selecția și pregătirea echipei au fost realizate cu sprijinul Uniunii Profesorilor de Informatică din România (UPIR), al Hubului Român de Inteligență Artificială (HRIA) și al Ministerului Educației. O contribuție semnificativă a fost adusă și de platforma ML Compete (ml-compete.ro), care le-a oferit elevilor posibilitatea de a se antrena cu resurse și competiții de specialitate.

Coordonatorii delegației, Robert Mihai Colca de la Universitatea de Vest din Timișoara și Mihai Nan de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, au avut un rol esențial în pregătirea științifică și organizațională a echipelor.

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