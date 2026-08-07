Andreea Ibacka a purtat o rochie neagră cu tăieturi îndrăznețe și un design care i-a pus în valoare silueta. Vedeta pare că a renăscut după separarea de fostul soț. Apariția ei la UNTOLD a fost îndelung comentată, iar fanii au observat că vedeta pare mai tânără și mai relaxată ca niciodată.

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„Viața merge mai departe, iar stilul și atitudinea pot fi cea mai frumoasă formă de revanșă”, a fost mesajul scurt transmis de Andreea.

Unde a fost surprins Cabral

La câteva luni după divorțul de Andreea Ibacka, Cabral a fost surprins într-un club, unde și-a petrecut seara alături de prieteni și de noua sa iubită. Imaginile publicate în presa mondenă surprind atmosfera din local și apariția prezentatorului TV, într-o perioadă în care viața sa personală a intrat din nou în atenția publicului.

Divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka, după 15 ani de căsnicie și 18 ani de relație, a adus schimbări importante în viața celor doi. Dacă Andreea Ibacka a ales să își păstreze discreția în ceea ce privește viața personală, prezentatorul TV a fost surprins în repetate rânduri în oraș.

Cele mai recente imagini, publicate de CANCAN, îl arată pe Cabral într-un club celebru, unde și-a petrecut seara alături de prieteni și de noua sa iubită. Prezentatorul TV a purtat un maiou alb, o șapcă și o pereche de ochelari cu lentile heliomate, iar pe parcursul serii a stat de vorbă cu mai multe persoane care au venit să îl salute.

La masa la care se afla au fost comandate și shoturi, iar atmosfera a fost una specifică unei seri petrecute în club. În imaginile surprinse de fotografi, în jurul prezentatorului apar și mai multe femei, însă, ulterior, în cadru își face apariția și actuala sa iubită, alături de care Cabral și-a continuat seara.

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