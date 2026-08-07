Operațiunea pentru scufundarea celor patru barje pe Brațul Bala se reia vineri

Autoritățile vor relua scufundarea celor patru barje pe Brațul Bala vineri, 7 august, după ce joi operațiunea de pe Dunăre a fost amânată pentru a doua zi consecutiv. Reprezentanții ANAR au precizat că decizia a fost luată „din motive de siguranță”.

În cursul zilei de vineri este promisă prima încercare de scufundare controlată a unei dintre nave.

Cele patru barje încărcate cu piatră ar urma să fie scufundate progresiv. Operațiunea face parte din planul autorităților de a redirecționa cursul principal al Dunării pentru a duce o cantitate cât mai mare de apă spre Centrala Nucleară de la Cernavodă.

De ce a fost amânată scufundarea celor patru barje joi

Inițial, joi după-amiază, ar fi trebuit să fie scufundate două dintre cele patru barje, urmând ca altele două să fie scufundate vineri. Reprezentanții Agenției Naționale Apele Române au explicat, pentru Libertatea.ro, cum a fost luată această decizie.

„S-a considerat că nici astăzi nu erau întrunite condițiile de siguranță pentru scufundarea barjelor. Ele sunt pregătite, oamenii sunt pregătiți, dar nici de data asta condițiile nu erau favorabile. Erau curenți puternici”, a explicat Ana-Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) pentru Libertatea.

Sorin Rîndaşu, director adjunct al ANAR, a explicat că manevrarea simultană a două barje prezintă dificultăţi tehnice, dar că se bazează pe experienţa echipajelor de pe cele trei împingătoare implicate în operaţiune.

„Şi aici există oarece incertitudini, pentru că manevrarea a două barje simultan nu este foarte uşoară. Ne bazăm însă pe experienţa căpitanilor celor trei împingătoare. Am exclus varianta umplerii cu draga, umplerea se va face doar cu pompare, va dura mai mult, după amplasarea acestora prima barjă va fi destul de aproape de suprafaţă, s-ar putea chiar să se vadă partea metalică a acesteia şi următoarele vor fi aproape complet scufundate, nu se vor mai vedea”, a declarat Rîndaşu, citat de News.ro.

Scufundarea controlată a celor patru barje în Dunărea era programată inițial pentru miercuri, dar autoritățile au amânat operațiunea din motive de securitate tehnică. Astfel, manevra ar fi urmat să aibă loc joi când a fost amânată iar din cauza curenților foarte puternici care ar fi putut pune în pericol siguranța echipajelor de intervenție.

Conform planului ANAR, scufundarea barjelor se va face cu ajutorul pompelor, într-un proces controlat, iar fiecare operaţiune va dura între 3 şi 4 ore.

Oficialii estimează că această manevră va ajuta la creşterea nivelului Dunării cu câţiva centimetri, esenţiali pentru menţinerea funcţionării Centralei Nucleare de la Cernavodă. De asemenea, alte două barje suplimentare vor fi utilizate pentru stabilizarea şi protejarea celor deja scufundate, dar acestea nu vor fi inundate.

În cazul în care apar probleme, Forţele Navale sunt pregătite să intervină cu scafandri în aproximativ o oră, deşi momentan nu este planificată folosirea acestora.

„Ultima barjă a fost încărcată astăzi. Urmează operaţiunile de scufundare. Aceasta se va face una câte una. Durata unei scufundări este 3-4 ore. Scufundarea barjelor se va face prin inundare controlată în condiţii de maximă siguranţă. Scopul operaţiunii este de a câştiga câţiva centimetri în plus pentru menţinerea unor nivele minime în dreptul CNE Cernavodă”, au explicat reprezentanţii ANAR.

Cele patru barje vor fi amplasate strategic pentru a redirecționa debitul fluviului

Conform specialiștilor, barjele vor fi poziționate în două puncte strategice. Primele două vor fi amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi situate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Acestea vor forma două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul vechi.



Operațiunile de scufundare a barjelor vor fi realizate prin inundarea camerelor etanșe, fiecare etapă fiind estimată să dureze între trei și patru ore.

„Toate măsurile vor fi implementate în condiții de maximă siguranță”, au declarat reprezentanții Administrației Naționale Apele Române.

Dunărea a atins un debit minim istoric

Debitul Dunării la intrarea în ţară a atins un nou minim istoric de 1.400 mc/s, potrivit datelor ANAR. Această scădere a nivelului apei a determinat deja oprirea Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, ceea ce a redus producţia internă de energie cu 10%.

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Mai mult, tendinţa de scădere a debitului continuă, nivelul Dunării la Cernavodă coborând cu 2 centimetri în intervalul dintre 6 şi 7 august 2026.

Dacă situaţia persistă, există riscul ca şi Unitatea 2 să fie oprită, ceea ce ar avea un impact semnificativ asupra producţiei naţionale de energie electrică. Unitatea 1 a fost închisă la finalul lunii iulie, din cauza scăderii debitului Dunării. Probleme au fost raportate și la Centrala Nucleară Paks din Ungaria, acolo unde nivelul scăzut al Dunării a condus la întreruperea activității.

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