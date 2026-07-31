Recorduri de temperatură doborâte în mai multe țări europene

Valul de căldură a adus temperaturi excepționale și a determinat stabilirea a sute de noi recorduri climatice în Spania, Franța, Elveția, Austria, Liechtenstein, Germania, Danemarca, Polonia și Cehia.

În Austria, temperatura a ajuns la 39,0°C la St. Pölten, egalând recordul absolut al stației. Potrivit specialiștilor Meteo Alarm, alte valori foarte ridicate au fost înregistrate la Tulln, cu 38,8°C, la Amstetten și Ranshofen, cu 37,9°C, precum și la Langenlois, unde s-au măsurat 37,8°C. În multe dintre aceste localități au fost stabilite noi recorduri locale.

Meteorologii au emis avertizări de cod roșu pentru mai multe state, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria. Sursa foto: Meteo Alarm

Și Danemarca a fost afectată de aerul tropical, cu temperaturi de până la 34,5°C și noi recorduri lunare, după ce anterior țara consemnase recordul național absolut de 37°C.

În Elveția, stația meteorologică Basel/Binningen a înregistrat 39,7°C, egalând recordul absolut al țării, stabilit în 2015 la Geneva. Mai multe stații meteorologice elvețiene au raportat, de asemenea, cele mai ridicate temperaturi măsurate de la începutul observațiilor. În Germania, valul de căldură a adus o temperatură maximă de 40,5°C. Zeci de recorduri au fost depășite în întreaga țară, iar meteorologii apreciază că actualul episod de caniculă rescrie statisticile climatice la nivel național.

Franța și Spania, printre cele mai afectate de căldura extremă

Situația rămâne deosebit de dificilă și în Franța și Spania. În Franța au fost înregistrate aproape 200 de recorduri de temperatură în numai două zile, în timp ce în Spania, maximele s-au apropiat de 43°C în regiunile Catalonia și Navarra. Printre recordurile lunare consemnate în Spania se numără 40,4°C la Pamplona și 39,7°C la Calamocha.

Harta temperaturilor extreme din Europa. Sursa foto: Tropical Tidbits

„Domul de căldură” se apropie de Grecia

Hărțile meteorologice indică una dintre cele mai intense invazii de aer cald din ultimii ani, cu temperaturi care ar putea ajunge la valori extreme, de peste 44 de grade Celsius în anumite zone din Grecia.

În același timp, hărțile presiunii atmosferice arată dezvoltarea unui sistem anticiclonic care va menține aerul fierbinte blocat deasupra țării elene.

Joi, 6 august, este estimată ca fiind cea mai dificilă zi a episodului de căldură. Temperaturile la 1.500 de metri altitudine ar putea ajunge la 27-29 de grade Celsius în aproape întreaga țară, iar la nivelul solului, termometrele ar putea indica 42-44 de grade Celsius.

Cele mai ridicate valori sunt posibile în câmpiile din Tesalia, Ftiotida, Beoția și Peloponez.

Dunărea, aproape de minime istorice

Dunărea se confruntă cu o secetă hidrologică severă și debite extrem de scăzute din cauza valurilor de căldură prelungite și a lipsei precipitațiilor. Debitul a ajuns joi, 30 iulie, la o valoare de doar 1.650 mc/s și va continua să scadă în perioada următoare.

România, vizată în aceste zile de mai multe avertizări de caniculă, traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, mai ales că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.

Fenomenul meteo care alimentează canicula din Europa. Ce este un „dom de căldură”

Potrivit specialiștilor Severe Weather, cel de-al patrulea val de căldură este alimentat de un blocaj atmosferic de tip Omega. Acest sistem permite extinderea unei mase de aer foarte cald din nordul Africii spre vestul, centrul și sudul Europei, formându-se un „dom de căldură” persistent.

Despite the recent temporal refreshment, it is far from over. Extreme Heat furnace delivers 40+ °C for many countries as July ends and August arrives next weekend:https://t.co/Afc1OnJXpT — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) July 28, 2026

Un „dom de căldură” apare atunci când un câmp puternic de înaltă presiune rămâne staționar deasupra unei regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni. Acesta acționează asemenea unui capac care reține aerul cald în toate straturile atmosferice. Aerul coboară spre suprafață, se comprimă și se încălzește suplimentar, ceea ce determină temperaturi foarte ridicate la sol.

Fenomenul este asociat frecvent cu valurile de căldură record observate în Europa, SUA și Canada.

Nopți tropicale și risc ridicat pentru sănătate. Crește pericolul incendiilor de vegetație

Analiza Severe Weather atrage atenția că temperaturile vor rămâne foarte ridicate și pe timpul nopții, cu minime situate frecvent la mijlocul sau spre finalul intervalului 20-29°C. Lipsa răcorii nocturne poate amplifica stresul termic asupra organismului, în special în cazul persoanelor vârstnice, al copiilor și al celor care suferă de afecțiuni cronice. Totodată, lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber sunt considerați printre categoriile cele mai expuse efectelor temperaturilor extreme.

Pe lângă temperaturile foarte ridicate, analiza avertizează că aerul extrem de uscat și umiditatea redusă vor favoriza apariția și propagarea incendiilor de vegetație.

Riscul este deja foarte ridicat în sudul Franței și în Spania și este de așteptat să se extindă în Europa Centrală, Italia și Peninsula Balcanică, pe măsură ce valul de căldură avansează.

Valul de căldură ar putea persista aproape două săptămâni

Potrivit Severe Weather, sistemul de înaltă presiune este prognozat să rămână deasupra Europei aproape două săptămâni, ceea ce ar putea genera unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din vara 2026.

În multe regiuni sunt anticipate temperaturi de peste 40°C, iar valorile măsurate la aproximativ 1.500 de metri altitudine ar putea ajunge între 24 și 28°C, nivel asociat celor mai intense valuri de căldură.

În România este în vigoare până pe 4 august o informare pentru val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale. Meteorologii au avertizate că temperaturile vor crește constant, iar în vestul țării se vor atinge valori de până la 40 de grade Celsius. În același timp au fost emise avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, iar valul de căldură este prognozat să continue și în perioada 4–9 august, când vremea va deveni caniculară pe arii extinse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE