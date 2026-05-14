Potrivit presei ucrainene, instanța a dispus arestarea preventivă a lui Iermak pentru 60 de zile, cu excepția cazului în care va plăti cauțiunea stabilită la 140 de milioane de hrivne (aproximativ 2,7 milioane de euro).

Iermak a spus în instanță că nu are mijloacele financiare necesare pentru a plăti cauțiunea, în timp ce avocatul său a declarat că va discuta „problema” cu prietenii și cunoștințele sale.

Andrii Iermak este suspect într-un dosar privind delapidarea a 460 de milioane de hrivne (8,9 milioane de euro) în timpul construcției complexului de elită Dinasti de lângă Kiev.

Fostul șef al cancelariei prezidențiale de la Kiev a pledat nevinovat. „Resping toate acuzațiile”, a declarat el marți, 12 mai, în timpul înfățișării în instanță.

Avocatul lui Iermak a negat, la rândul lui, acuzațiile și a susținut că poziția procurorului se bazează pe presupuneri.