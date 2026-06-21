Solstițiul de vară 2026 aduce duminică cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an: câte ore de lumină vom avea azi

La ce oră începe vara astronomică în 2026

Conform datelor furnizate de observatoarele astronomice, solstițiul de vară se produce duminică, 21 iunie, la ora 11:24 (ora României).

În acest moment, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90°. Unghiul sub care razele solare ating suprafața solului pe teritoriul României este cel mai mare din an.

Câte ore de lumină are ziua de duminică, 21 iunie 2026

În ziua solstițiului, durata luminii naturale atinge valoarea maximă a anului. Pe teritoriul României, ziua are o durată de 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea durează 8 ore și 28 de minute.

Solstițiul de vară este momentul în care avem cea mai lungă zi din an. Foto: Shutterstock

Începând de luni, durata zilei va descrește treptat, iar cea a nopții va crește, proces care va continua timp de șase luni, până la solstițiul de iarnă din luna decembrie.

Care este semnificația astronomică a solstițiului de vară

Din punct de vedere astronomic, solstițiul reprezintă momentul în care planul determinat de centrul Soarelui și de axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei terestre.

După atingerea acestui punct culminant, poziția aparentă a Soarelui pe bolta cerească începe să se deplaseze spre sud. Înălțimea sa la amiază va scădea treptat în următoarele șase luni, reducând intensitatea radiației solare ce ajunge în emisfera nordică.

În cultura populară românească, acest moment astronomic este strâns legat de sărbătoarea Sânzienelor (sau Drăgaica). Foto: Shutterstock

Tradițiile asociate în calendarul popular

În cultura populară românească, acest moment astronomic este strâns legat de sărbătoarea Sânzienelor sau Drăgaica, marcată în fiecare an pe data de 24 iunie.

În mediul rural, această perioadă indică un prag important în calendarul agricol, marcând începutul recoltării cerealelor.

Tradițiile locale includ culegerea plantelor de leac în primele ore ale dimineții și ritualuri comunitare destinate să asigure fertilitatea pământului și protecția culturilor împotriva fenomenelor meteorologice extreme.

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